Décharges Nestlé: la justice se prononce sur les expertises annulées

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La cour d'appel de Nancy se prononce jeudi à 13H30 sur la décision d'annuler, pour vices de forme, des expertises incriminant Nestlé, poursuivi pour des décharges sauvages près de ses usines d'eau en bouteille dans les Vosges.

La décision attaquée avait été rendue par le tribunal correctionnel de Nancy en mars, au commencement du procès du géant de l'agroalimentaire notamment pour avoir maintenu des décharges sauvages immenses à proximité de ses sites d'embouteillement d'eau de Vittel et Contrexéville.

De nombreux documents, dont des analyses de taux de microplastiques et des rapports d'ingénieurs-conseils commandés par le parquet durant l'enquête, avaient été retoqués.

Ils incriminaient pour la plupart Nestlé Waters, avec certaines analyses montrant des taux "incommensurables" de microplastiques dans les sols et les eaux à proximité de quatre décharges sauvages.

Il est reproché au géant suisse d'avoir exploité et géré des décharges de déchets plastique à proximité de ses sites d'embouteillage d'eau, représentant l'équivalent de "sept terrains de football sur lesquels on a déposé 10 mètres de déchets", selon François Zind, avocat d'associations environnementales.

Du fait de leur annulation, les seuls documents ayant fait l'objet de débats lors du procès étaient des analyses rassurantes, "commandées et financées" par Nestlé, ce qui est problématique, a soulevé Florence Dole, autre avocate d'associations de défense de l'environnement lors d'une audience devant la cour d'appel en juin.

A cette occasion l'avocate générale avait requis l'infirmation de cette décision et que cette question de la validité des expertises quant à la pollution des sols et de l'eau soit à nouveau tranchée.

Elle demandait par ailleurs un supplément d'informations car il n'est "pas possible de clore ce dossier" sans de nouvelles expertises et analyses, seules à même, selon elle, de permettre des "débats sereins et constructifs" pouvant "mettre le tribunal en position de trancher, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

L'une des avocates de Nestlé, Michèle Anahory, avait regretté la "déloyauté" consistant à "revenir maintenant sur ce qui a mal été fait" pendant la procédure et notamment "par le parquet" durant l'enquête.

Les déchets ont été déposés dans les années 1960 et 1970 par l'ancien propriétaire des usines, racheté en 1992 par Nestlé.

La décision du tribunal correctionnel de Nancy pour l'ensemble de l'affaire, est attendue le 7 octobre.