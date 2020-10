Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès du guitariste Eddie Van Halen à l'âge de 65 ans Reuters • 07/10/2020 à 00:01









LOS ANGELES, 7 octobre (Reuters) - Le guitariste Eddie Van Halen, l'une des légendes du rock et cofondateur du groupe portant son nom, est décédé jeudi d'un cancer à l'âge de 65 ans, a annoncé sur Twitter son fils Wolfgang. Né à Amsterdam en 1955, Edward Lodewijk Van Halen, de son vrai nom, a étudié le piano à Los Angeles après que sa famille a déménagé en périphérie de la ville californienne au début des années 1960. Après s'être tourné vers la guitare, il a fondé plusieurs groupes avec son frère Alex, batteur, avant de former le groupe Van Halen dans les années 1970 avec le chanteur David Lee Roth et le bassiste Michael Anthony. (Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)

