Décès de Thierry Casseville, co-fondateur et Directeur Général du Groupe

Erold (FR0010211037 – ALPLA) a la grande tristesse de vous informer aujourd’hui du décès soudain de son dirigeant-fondateur, Thierry Casseville.

Le Conseil d’administration et l’ensemble des collaborateurs expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches pour cette immense perte.

Le Conseil, présidé par Hervé Dumesny se réunira cette semaine pour décider des prochaines étapes. Stéphanie Tricot, Directrice Générale Adjointe assure la gestion quotidienne de la Société durant cette période.

La cotation reste suspendue jusqu’au prochain communiqué.