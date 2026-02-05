 Aller au contenu principal
Décès de Marcel Braud, président d'honneur de Manitou
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 07:08

Manitou Group fait part du décès, survenu le 3 février à l'âge de 93 ans, de son président d'honneur Marcel Braud qui "a transformé l'entreprise familiale en une référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement".

Marcel Braud a occupé différents postes de l'entreprise, notamment chef d'atelier et responsable des achats, avant d'accéder au poste de président directeur général en 1970 puis de président du conseil d'administration de 2007 à 2017.

"Sous son impulsion, le groupe franchit les frontières hexagonales et s'exporte partout dans le monde, entre en Bourse, continue à innover sans cesse et tisse un réseau de concessionnaires solide", salue le groupe dans son communiqué.

