Décès de Marcel Braud, président d'honneur de Manitou
Marcel Braud a occupé différents postes de l'entreprise, notamment chef d'atelier et responsable des achats, avant d'accéder au poste de président directeur général en 1970 puis de président du conseil d'administration de 2007 à 2017.
"Sous son impulsion, le groupe franchit les frontières hexagonales et s'exporte partout dans le monde, entre en Bourse, continue à innover sans cesse et tisse un réseau de concessionnaires solide", salue le groupe dans son communiqué.
Valeurs associées
|23,100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
