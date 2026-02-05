France: Baisse surprise de la production industrielle en décembre

Le fabricant français de parfums Corania
La production industrielle de la France a accusé une baisse surprise de 0,7% en décembre, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre en décembre.
En novembre, la production industrielle a progressé de 0,1% (révisé de -0,1%), selon les données.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)
