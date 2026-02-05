 Aller au contenu principal
France: Baisse surprise de la production industrielle en décembre
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 08:55

La production ‍industrielle de la France a ‌accusé une baisse surprise de ​0,7% en ⁠décembre, montrent les données publiées ⁠jeudi ‍par l'Insee.

Les ⁠analystes interrogés par Reuters ​tablaient en moyenne sur une ⁠hausse de ​0,2% d'un mois ​sur ​l'autre en décembre.

En ​novembre, ⁠la production industrielle a progressé de 0,1% (révisé ‌de -0,1%), selon les données.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine ‌Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:37

    Baisse attendue et continue de la france

