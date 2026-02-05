information fournie par Reuters • 05/02/2026 à 08:55

France: Baisse surprise de la production industrielle en décembre

Le fabricant français de parfums Corania

La production ‍industrielle de la France a ‌accusé une baisse surprise de ​0,7% en ⁠décembre, montrent les données publiées ⁠jeudi ‍par l'Insee.

Les ⁠analystes interrogés par Reuters ​tablaient en moyenne sur une ⁠hausse de ​0,2% d'un mois ​sur ​l'autre en décembre.

En ​novembre, ⁠la production industrielle a progressé de 0,1% (révisé ‌de -0,1%), selon les données.

