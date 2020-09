Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès de Diana Rigg, "Emma Peel" dans "Chapeau melon et bottes de cuir" Reuters • 10/09/2020 à 15:52









LONDRES, 10 septembre (Reuters) - L'actrice britannique Diana Rigg, célèbre pour avoir incarné le personnage d'Emma Peel dans la série culte des années 1960 "Chapeau melon et bottes de cuir", est décédée à l'âge de 82 ans, rapporte jeudi la BBC. Rigg, qui a eu une longue carrière au théâtre, a également figuré dans un épisode de la série James Bond au cinéma ("Au service secret de Sa Majesté", 1969) et était récemment apparue dans la série "Game of Thrones". Elle est morte paisiblement à son domicile, entourée de ses proches, précise la BBC, citant son agent. (Michael Holden, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.