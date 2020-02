Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès d'un touriste hongkongais à Beaune: la piste du coronavirus écartée Reuters • 26/02/2020 à 16:12









(Actualisé avec mise à jour de la situation) PARIS, 26 février (Reuters) - Le touriste originaire de Hong Kong mort dans la nuit de mardi à mercredi dans un hôtel à Beaune (Côte d'Or) n'était pas contaminé par le coronavirus apparu en décembre en Chine, a annoncé mercredi l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté. "Les analyses des prélèvements biologiques réalisés sur le touriste ressortissant de Hong Kong décédé cette nuit dans un hôtel de Beaune permettent de lever toute suspicion d'un cas de coronavirus-COVID-19", a déclaré l'ARS dans un communiqué. "Sur la base de ces résultats, l'ensemble des mesures de précaution prises par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté sont levées." Le confinement dans cet hôtel du groupe de 30 personnes dont faisait partie ce touriste a été levé, de même que le suivi médical pour le personnel de l'établissement et des services d'intervention, a précisé l'agence. Un deuxième décès lié au coronavirus a été annoncé mercredi matin en France par la direction générale de la santé. (Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.66%