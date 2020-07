Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Décès d'Herman Cain, ancien candidat à la primaire républicaine contaminé par le coronavirus Reuters • 30/07/2020 à 17:43









WASHINGTON, 30 juillet (Reuters) - Herman Cain, homme d'affaires, animateur de télévision et ancien candidat à la primaire présidentielle du Parti républicain, est mort après avoir contracté le Covid-19, selon un communiqué mis en ligne sur son site internet. Cain, qui était âgé de 74 ans, a été testé positif au coronavirus fin juin après avoir assisté au meeting électoral de Donald Trump à Tulsa, dans l'Oklahoma, qui a marqué la relance de la campagne du président en vue de l'élection du 3 novembre. Herman Cain, qui avait été hospitalisé dans la région d'Atlanta, se définissait comme un "ABC", l'acronyme anglais pour "conservateur noir américain". Il avait tenté d'obtenir l'investiture du parti en 2000 puis 2012. "Nous avons le coeur brisé et le monde s'en trouve appauvri: Herman Cain s'en est allé rejoindre le Seigneur", peut-on lire dans le communiqué annonçant son décès. Cain, qui a travaillé au cours de sa carrière pour Burger King et a dirigé la chaîne Godfather's Pizza, venait d'inaugurer une nouvelle émission sur Newsmax TV et espérait jouer un rôle dans la campagne présidentielle. Donald Trump avait un temps songé à le nommer au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. (Andrea Shalal et Susan Heavey version française Henri-Pierre André)

