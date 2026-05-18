Décès d'Etienne Davignon, ancien diplomate belge cité dans l'affaire Lumumba

Etienne Davignon, alors président du conseil d'administration de Brussels Airlines, à Machelen en Belgique le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )

L'ancien commissaire européen et diplomate belge Etienne Davignon, qui avait été récemment rattrapé par la justice pour des soupçons d'implication dans l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba, est décédé à l'âge de 93 ans, a indiqué lundi son entourage à l'AFP.

Etienne Davignon fut pendant soixante ans un acteur de premier plan de la vie politique et du monde des affaires en Belgique.

D'abord diplomate, dans le sillage de son mentor le ministre Paul-Henri Spaak - considéré comme l'un des pères de l'Union européenne -, il fut ensuite le premier président de l'Agence internationale de l'énergie, créée après le choc pétrolier de 1973.

Puis Etienne Davignon rejoignit la Commission européenne, en 1977. Il en sera le vice-président de 1981 à 1985 avec un vaste portefeuille dédié à l'industrie et à l'énergie.

La période est marquée par le déclin de la sidérurgie européenne, confrontée à la surproduction, ce qui entraîne une série de restructurations douloureuses.

La Société générale de Belgique, la banque Fortis, Brussels Airlines: le nom de Davignon est aussi associé au destin de grandes entreprises belges dont le point commun est d'avoir finalement basculé entre les mains d'intérêts étrangers.

"Ceux qui disent que j'ai vendu les bijoux de la couronne sont des couillons!", se défendait vertement ce proche de la famille royale, en 2018, alors tout juste élevé au titre de comte.

En mars, l'ancien diplomate avait été renvoyé en procès par la justice belge pour des soupçons de "participation à des crimes de guerre" dans les décisions ayant mené à l'assassinat du dirigeant congolais Patrice Lumumba en 1961.

Etienne Davignon avait fait appel de ce renvoi.

A l'époque diplomate stagiaire pour les Affaires étrangères belges, Etienne Davignon était soupçonné d'avoir été mêlé à la décision de transférer le héros de l'indépendance congolaise dans la région sécessionniste du Katanga, où Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 par des séparatistes aidés de mercenaires belges.

Le corps du dirigeant congolais, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé.

Jamais un procès pénal n'avait été organisé pour déterminer les responsabilités dans cet assassinat, qui constitue l'une des pages les plus sombres de la relation entre la République démocratique du Congo devenue indépendante en juin 1960 et son ancienne puissance coloniale, la Belgique.