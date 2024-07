Décarbonation du secteur aérien : Global Bioenergies étend son procédé technologique à la production de e-SAF



• un e-SAF unique au monde avec un taux de sélectivité record de 95% par rapport aux technologies existantes

• une approche complémentaire à la technologie SAF déjà certifiée par l’ASTM, substituant la ressource végétale par une ressource synthétique





Evry, le 10 juillet 2024 – 17h45 : Global Bioenergies annonce aujourd’hui avoir adapté son procédé de conversion de ressources végétales en Carburants d’Aviation Durables (soit « SAF » pour Sustainable Aviation Fuels en anglais) à la production de e-SAF, en employant comme ressource de l’acide acétique.



Les e-SAF sont issus de la combinaison (i) de CO2 et (ii) d’hydrogène produit à partir d’électricité renouvelable ; la production d’acide acétique est réalisable à partir de ces seuls deux éléments. Les e-SAF maximisent les impacts de décarbonation et représentent une alternative aux bio-SAF, qui reposent pour leur production sur l’utilisation de ressources végétales.



L’approche e-SAF développée par Global Bioenergies se différencie par une sélectivité de plus de 95%, ce qui signifie que plus de 95% des molécules issues du procédé peuvent être commercialisées comme carburant aéronautique. Cette sélectivité dépasse celle des autres technologies e-SAF existantes.