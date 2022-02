Decalia lance un fonds sur la société de demain

(NEWSManagers.com) - La société de gestion genevoise Decalia lance une stratégie actions multithématique investie dans les entreprises qui façonneront la société de demain.

Dénommée Sustainable Society, cette stratégie est cogérée par Alexander Roose et Quirien Lemey, qui ont rejoint la société helvétique en septembre après plusieurs années passées chez Degroof Petercam Asset Management. Les deux gérants suivent le même processus de gestion éprouvé qui a fait leur succès dans l’investissement thématique durable au cours des dix dernières années.

La stratégie investit dans les sept thèmes regroupés dans l’acronyme SOCIETY (Security, O2 & Ecology, Cloud & Digital, Industrial 5.0, Elder & Wellbeing, Tech Med, Young Generation, c’est-à-dire sécurité, O2 et écologie, cloud et dématérialisation, industrie 5.0, aînés et bien-être, technologies médicales, jeune génération). Elle se concentre sur des entreprises innovantes et de rupture qui sont censées façonner l’avenir de notre société. Elle offre une combinaison de cinq caractéristiques: multithématique, critères ESG actifs, un biais moyennes capitalisations, stratégie «barbell» et gestion active du risque.

Lancée fin novembre, Sustainable Society affiche 100 millions de dollars d’encours.