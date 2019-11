Decalia AM recrute un spécialiste du non coté

(NEWSManagers.com) - La société de gestion genevoise Decalia Asset Management a recruté Reji Vettasseri en tant que gérant principal pour les fonds alternatifs et les mandats investis dans le non coté.

L' intéressé arrive en provenance de Morgan Stanley Alternative Investment Partners à Londres, où il était executive director. Il était membre senior d' une équipe construisant des portefeuilles diversifiés d' investissements dans les marchés non cotés. Ses responsabilités incluaient la direction des activités d' investissement en dette privée et dans les situations spéciales en Europe. Il possède également une expérience en matière d' investissement direct et de sélection de gérants dans les sous-segments des marchés du crédit privé et du private equity. Avant cela, il a débuté sa carrière comme consultant chez Bain & Company à Londres, avant de travailler pendant 5 ans chez Goldman Sachs à Londres comme executive director dans l' équipe de banque d' investissement pour la région EMEA.

Avec l' arrivée de Reji Vettasseri, Decalia entend développer à terme sa propre expertise de gestion dans le non coté, souligne un communiqué. Dirigée par Rodolfo De Benedetti, partner et responsable de la stratégie produits, l' équipe est animée par Nicolò Miscioscia, responsable des private markets.

" Dans l' environnement actuel, les private markets représentent une source d' alpha encore relativement peu exploitée. De plus, étant donné que de nombreuses sociétés à fort potentiel ne sont aujourd' hui plus pressées de s'introduire en bourse, les investisseurs qui se limitent aux seules entreprises cotées se privent de nombreuses opportunités " , a commenté Rodolfo De Benedetti. " L' expérience de Reji Vettasseri va considérablement renforcer notre compétence dans ce domaine et nous aider à proposer de nouvelles stratégies " , conclut-il.