Decalia AM lance un fonds sur la croissance des dividendes

(NEWSManagers.com) - La société de gestion genevoise Decalia Asset Management lance le Decalia Dividend Growth, un fonds investi en actions de grandes entreprises mondiales offrant de meilleures perspectives de croissance de leur dividende. Ce fonds " long-only " est géré de façon active par Damien Weyermann, secondé par une équipe d' analystes.

Le portefeuille est investi de façon équipondérée, avec de faibles biais d' allocation régionale et sectorielle par rapport à son indice de référence, le MSCI World High Dividend TR. Le nouveau fonds, qui est un compartiment de la SICAV UCITS luxembourgeoise DECALIA, est à l' heure actuelle réservé aux investisseurs qualifiés, mais sera prochainement enregistré en Suisse et dans plusieurs pays européens.

" La stratégie développée par Damien Weyermann a d' abord été validée sous la forme d' un certificat dynamique. Depuis son lancement il y a 3 ans, elle a ainsi fait ses preuves, surperformant non seulement les actions à dividende élevé, mais également le marché en général. Elle est désormais accessible à un public plus large sous la forme d' un fonds UCITS " , a expliqué Rodolfo De Benedetti, partner et responsable de la stratégie produits, via un communiqué. " Par sa stratégie " tout-terrain" , ce nouveau fonds de notre gamme constitue une valeur de fond de portefeuille adaptée à des conditions de marché très variées et semées d' embûches " , a complété Xavier Guillon, partner et responsable des fonds Decalia.