Début de semaine prudent en Europe face au regain de tension géopolitique
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:32
La décision de Téhéran de verrouiller de nouveau le détroit d'Ormuz, deux jours à peine après avoir annoncé sa réouverture au trafic maritime, devrait inciter les investisseurs à rester à l'écart du risque ce lundi. La saisie, hier, par la marine américaine d'un cargo battant pavillon iranien est venue ajouter à ces tensions.
Le détroit d'Ormuz revient au coeur des préoccupations
Preuve de la prudence des investisseurs face à une éventuelle aggravation du conflit à la veille de l'expiration du cessez-le-feu de quinze jours entre les Etats-Unis et l'Iran, les prix du pétrole repartent en nette hausse sur fond de regain de tensions géopolitiques et de craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en brut.
Le Brent prend actuellement 5,6% à 95,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 6% au-delà de 88,9 dollars.
Résilience relative en Asie
Etonnamment, toutes ces nouvelles n'ont pas fait remonter l'aversion au risque sur les marchés asiatiques. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei parvenait à avancer de 0,7% en fin de séance lundi, tout comme le Hang Seng ( 0,6%) à Hong Kong ou l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale ( 0,5%).
"Je pense que les marchés considèrent désormais que les tensions dans le Golfe sont devenues "chroniques" et qu'elles ne constituent plus des chocs soudains, ce qui réduit leur impact immédiat sur les cours", explique un trader.
"Autrement dit, les risques géopolitiques n'ont pas disparu, mais ils sont déjà en partie intégrés dans les cours, ce qui limite leur capacité à provoquer de forts mouvements comme on a pu l'observer par le passé", ajoute-t-il.
Wall Street attendue dans le rouge
Les valeurs sûres telles que le yen ou l'or ne sont pas particulièrement recherchées, mais les contrats à terme sur indices américains préfigurent pour l'instant une ouverture dans le rouge à Wall Street.
Le dollar, valeur refuge habituelle en période de tension, s'apprécie de plus de 0,2% face au yen et de près de 0,1% face à l'euro, qui retombe vers son support de 1,1750.
Les informations en provenance du Moyen-Orient devraient éclipser les autres nouvelles à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée pour les marchés.
Aux Etats-Unis, la saison des résultats du 1er trimestre - qui est sur le point d'entrer dans le dur - risque de mettre à l'épreuve un marché boursier qui est revenu à ses sommets malgré des tensions géopolitiques toujours vives au niveau mondial.
Tesla et IBM publieront leurs résultats mercredi. D'autres résultats sont attendus en fin de semaine, notamment ceux d'Intel, American Express ou P&G.
Côté macroéconomie, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de mars, qui paraîtront demain, seront surveillés de près pour évaluer l'ampleur de l'impact du choc énergétique sur la consommation Outre-Atlantique.
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