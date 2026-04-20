Basketball: Wembanyama parmi les finalistes du trophée de MVP

NBA : San Antonio Spurs - Denver Nuggets
Victor Wembanyama figure parmi les trois finalistes au trophée de MVP ("Most Valuable Player", soit meilleur joueur) de la saison régulière de NBA aux côtés des deux derniers lauréats, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander et le Serbe Nikola Jokic, a annoncé lundi la ligue nord-américaine de basket.
Le Français de 22 ans s'est invité pour la première fois parmi les finalistes de ce trophée qu'aucun joueur tricolore n'a remporté et dont il pourrait devenir le plus jeune lauréat.
Cette saison, sa troisième en NBA, le vice-champion olympique 2024 avec l'équipe de France a mené les San Antonio Spurs à la deuxième place de la conférence Ouest grâce à ses 25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes décisives et 3,1 contres en moyenne par match.
Dans la nuit de dimanche à lundi, il a remporté son premier match de playoffs face aux Portland Trail Blazers (111-98) en inscrivant 35 points.
Les deux autres finalistes ont déjà remporté le trophée de MVP ces dernières années. Nikola Jokic (Denver Nuggets) a été couronné en 2021, 2022 et 2024 tandis que Shai Gilgeous-Alexander a obtenu cet honneur l'an passé avant de remporter le titre NBA.
Victor Wembanyama figure aussi parmi les finalistes du trophée de meilleur défenseur de la saison, dont il est le grand favori face à Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) et Ausar Thompson (Detroit Pistons). Cette récompense sera décernée dans la nuit de lundi à mardi.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
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