Basketball: Wembanyama parmi les finalistes du trophée de MVP

NBA : San Antonio Spurs - Denver Nuggets

Victor Wembanyama figure ‌parmi les trois finalistes au trophée de MVP ("Most Valuable ​Player", soit meilleur joueur) de la saison régulière de NBA aux côtés des deux derniers lauréats, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander ​et le Serbe Nikola Jokic, a annoncé lundi la ligue nord-américaine de ​basket.

Le Français de 22 ans s'est ⁠invité pour la première fois parmi les finalistes de ‌ce trophée qu'aucun joueur tricolore n'a remporté et dont il pourrait devenir le plus jeune lauréat.

Cette ​saison, sa troisième ‌en NBA, le vice-champion olympique 2024 avec ⁠l'équipe de France a mené les San Antonio Spurs à la deuxième place de la conférence Ouest grâce à ses ⁠25 points, ‌11,5 rebonds, 3,1 passes décisives et 3,1 contres ⁠en moyenne par match.

Dans la nuit de dimanche à ‌lundi, il a remporté son premier match de ⁠playoffs face aux Portland Trail Blazers (111-98) en inscrivant ⁠35 points.

Les deux ‌autres finalistes ont déjà remporté le trophée de MVP ces ​dernières années. Nikola Jokic (Denver ‌Nuggets) a été couronné en 2021, 2022 et 2024 tandis que Shai Gilgeous-Alexander ​a obtenu cet honneur l'an passé avant de remporter le titre NBA.

Victor Wembanyama figure aussi parmi les ⁠finalistes du trophée de meilleur défenseur de la saison, dont il est le grand favori face à Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) et Ausar Thompson (Detroit Pistons). Cette récompense sera décernée dans la nuit de lundi à mardi.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Blandine Hénault)