Début de semaine en ordre dispersé en Europe, le luxe pèse

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le désordre en cette première séance d'une semaine, qui sera marquée par la décision de politique monétaire de la BCE. Après quelques minutes de cotation, le CAC 40 perd 0,07% à 7572,52 points, lesté par le secteur du luxe. Kering perd plus de 3% et LVMH plus de 2% après le point de presse du ministère des finances chinois du week-end dernier. Il "n'a pas précisé le montant des nouveaux fonds destinés à la relance et n'a pas annoncé de plans supplémentaires pour soutenir la consommation" relève Commerzbank.

Avant d'ajouter : "Toutefois, le ministère a laissé entendre que d'autres détails pourraient être publiés dans les semaines à venir. Cela signifie probablement que davantage de fonds seront engagés dans de nouvelles mesures de relance au quatrième trimestre".

Commerzbank prévient : "Si les nouvelles mesures de relance peuvent stimuler la croissance, le principal problème est la faiblesse de la demande. Les politiques annoncées jusqu'à présent ne s'attaquent pas à ce problème."

Jeudi, la BCE devrait annoncer un nouvel assouplissement de sa politique monétaire.