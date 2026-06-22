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Début de semaine en ordre dispersé à Wall Street
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 17:05

Après un long week-end de trois jours, puisque vendredi était un jour férié aux Etats-Unis, les indices new-yorkais connaissent des fortunes diverses.

Autour de 17h, le Dow Jones avance de 0,25%, le Nasdaq 100 recule de 0,43% et le S&P 500 abandonne 0,44%.

En ce qui concerne les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran, la première session de discussions s'est achevée sur des avancées. Selon les médiateurs pakistanais et qatariens, les négociateurs se sont accordés sur des mécanismes pour cesser les affrontements au Liban et sécuriser le détroit d'Ormuz.

Des discussions techniques doivent se poursuivre toute la semaine en Suisse. En outre, la République islamique a accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique) sur son territoire selon J.D. Vance, le vice-président des Etats-Unis. Autre signe de détente, les Etats-Unis ont suspendu aujourd'hui, jusqu'au 21 août, leurs sanctions visant le pétrole iranien dans le cadre du protocole d'accord signé avec Téhéran.

Les cours de l'or noir sont en net repli. A New York, le WTI cède 3,98%, à 74,56 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 4,47%, à 77,85 dollars.

Au niveau de la macro-économie, la séance est dénuée d'indicateurs d'importance. Les investisseurs auront nettement plus de statistiques à surveiller dès demain avec notamment les données préliminaires de l'indice PMI des services et l'indice PMI manufacturier de juin.

Sur le marché des devises, le dollar remonte légèrement face à la monnaie unique ( 0,13%) et se négocie contre 0,8735 euro.

En ce qui concerne les valeurs, conformément aux rumeurs apparues en fin de semaine dernière, Abbvie ( 6,07%) et Apogee Therapeutics ( 46,83%) ont annoncé la conclusion d'un accord définitif en vue de l'acquisition du second par le premier pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 10,9 milliards de dollars, soit un prix de 135,11 dollars par action.

SpaceX (-9,44%) a annoncé lundi son intention de placer auprès d'investisseurs institutionnels sa première émission d'obligations senior, sans toutefois préciser le montant qu'il espère lever dans le cadre de l'opération. Dans un formulaire déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, le spécialiste du lancement spatial commercial et de la connectivité par satellite indique qu'il compte utiliser le produit de cette émission inaugurale pour le refinancement d'un crédit relais existant et ses besoins généraux. Cette opération, dont le montant devrait s'établir à 20 milliards de dollars selon les professionnels de marché, intervient tout juste dix jours après le succès de l'introduction en Bourse du groupe texan, qui lui a permis de lever quelque 75 milliards de dollars.

Tesla grimpe de 1,13%, après une note de Jefferies. Les analystes ont maintenu leur avis à conserver, mais ont relevé leur cible de cours de 350 à 375 dollars. Ils évoquent notamment une fusion avec SpaceX.

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