Début de semaine en net repli pour Wall Street

Dans le vert vendredi soir, les places américaines sont dans le rouge. Après une heure et demie de cotation, le Dow Jones recule de 0,70%, le S&P 500 cède 0,92%, et le Nasdaq 100 perd 1,62%.

Les éléments qui font bouger les marchés ou que surveillent les investisseurs sont encore les mêmes : un espoir d'accalmie au Moyen-Orient permet une détente des prix de l'or noir et des taux obligataires, deux données favorables aux places financières. C'était le scénario observé vendredi.

Depuis, tout s'est inversé avec la décision, au cours du week-end, de Donald Trump de rejeter une proposition de l'Iran. En fin de semaine dernière, un maigre espoir avait émergé : la République islamique avait indiqué qu'elle pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz sous 7 jours, si certaines conditions étaient remplies, comme la levée du blocus maritime américain.

Le fait que les Etats-Unis déclinent cette offre a fait repartir les cours du pétrole à la hausse. A 17h, le WTI avance de 1,30%, à 94,47 dollars, à New York, et le Brent de la mer du Nord grimpe de 2,13%, à 99,52 dollars, à Londres.

La conséquence est également observable au niveau des rendements obligataires. L'emprunt d'Etat américain reste au-dessus de 5,247%, celui de l'Allemagne est à 3,634%, et enfin l'OAT française est à 4,757%.

Toujours en ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, le dialogue n'est pas rompu entre Washington et Téhéran. Les médiateurs impliqués ont annoncé qu'ils auraient des entretiens séparés avec les deux pays ce lundi ou mardi.

Macro et micro-économie

Au niveau des statistiques, seul l'indice manufacturier de la Fed de Dallas a été publié et a moins reculé que redouté. Il est passé de 11,6 à 9,8 points en septembre, là où les analystes craignaient une baisse nettement plus importante à 1 point.

Le reste de la semaine sera plus chargé avec des indicateurs sur la confiance des consommateurs, l'emploi et l'inflation, ainsi que plusieurs interventions de membres de la Fed.

Sur le marché des devises, le dollar s'affiche en légère hausse face à la monnaie unique ( 0,17%) et se négocie contre 0,8804 euro.

En ce qui concerne les sociétés, MongoDB plonge de 20% à 328 USD et Meta Platforms cède 4,09% à 721 USD à l'ouverture ce lundi, à la suite de la démission de Chirantan Desai de son poste de directeur général (CEO) du premier, avec effet immédiat, pour occuper un poste de direction chez le second.

TransDigm a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Prince & Izant (P&I) pour environ 1,066 milliard de dollars en numéraire, certains avantages fiscaux compris. L'opération, annoncée initialement le 27 juillet, a été financée avec la trésorerie disponible.

Cerebras Systems va équiper la startup Gimlet Labs en puces et systèmes d'intelligence artificielle représentant environ 100 mégawatts de capacité électrique. L'accord doit permettre à Gimlet de développer son offre de cloud computing destinée notamment aux entreprises et startups fortement dépendantes de l'IA.

Nvidia a lancé Open Agent Safety Platform, une solution destinée à empêcher les agents d'intelligence artificielle de quitter les environnements informatiques contrôlés dans lesquels ils opèrent. Cette initiative intervient après plusieurs incidents rapportés par OpenAI, Anthropic, Meta et Google, dont certains modèles auraient réussi à contourner leurs "sandboxes".