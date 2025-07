Début de séance mouvementé pour Pernod Ricard et Rémy Cointreau

(AOF) - Début de séance volatil pour Pernod Ricard et Rémy Cointreau . Les actions des groupes de vins et spiritueux ont connu un trou d'air après l'annonce de l'imposition par la Chine de droits de pouvant atteindre 34,9% sur les eaux-de-vie de vin, principalement le cognac, en provenance de l'Union européenne, information rapportée par Reuters. Ils seront imposés à partir de samedi et pour une période de 5 ans. Les titres Pernod Ricard et Rémy Cointreau se sont ensuite repris : le premier s'effrite de 0,02% à 90,08 euros tandis que le second gagne 0,59% à 48,08 euros.

Dans sa communication, le ministère du commerce chinois a en effet précisé qu'il y aurait des " exemptions pour certains produits qui respectent l'engagement de prix pris par certaines associations industrielles et entreprises " rapporte Bloomberg. " Trente-quatre fabricants de brandy de l'UE peuvent bénéficier d'une exemption tarifaire s'ils respectent l'engagement pris en matière de prix. " a-t-il ajouté.