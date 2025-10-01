Début de quatrième trimestre favorable pour les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés européens ont débuté le quatrième trimestre sur une note favorable malgré le "shutdown" aux États-Unis. L'indice CAC 40 a gagné 0,90% à 7966,95 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,05% à 5587,84 points, inscrivant ainsi un nouveau record. Ils ont en particulier bénéficié de la forte hausse des secteurs de la santé et de la sidérurgie. Aux États-Unis, les indices évoluaient proches de l'équilibre : le Dow Jones gagne 0,20% vers 17h30.

Le secteur privé américain détruit des emplois

L'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé a révélé la destruction de 32 000 postes en septembre, là où les économistes anticipaient 52 000 créations. Le chiffre d'août a en outre été révisé de 53 000 créations à 3 000 destructions d'emplois.

Cette statistique renforce le scénario de deux nouvelles baisses de taux de 25 points de base de la Fed d'ici la fin de l'année. Le FedWatch Tool de CME Group lui attribue une probabilité de près de 87%. Elle a provoqué un repli de 2,2 points de base à 4,13% du rendement du 10 ans américain.

Cette enquête prend une dimension particulière en raison du shutdown. Il s'agit du premier arrêt des activités gouvernementales depuis 2018, le dernier remontant au premier mandat du président Trump — qui fut le plus long jamais enregistré, avec 34 jours. En raison de la fermeture de certaines administrations fédérales, le bureau des statistiques du travail américain ne publiera pas le très attendu rapport sur l'emploi pour septembre, prévu initialement ce vendredi.

Selon Kevin Thozet, membre du comité investissement chez Carmignac, " la fermeture des administrations pourrait encourager le gouvernement américain à prolonger la mission du DOGE et à chercher à réduire certaines dépenses publiques, même si la faisabilité et les modalités d'un tel plan restent incertaines ".

Résilience du secteur manufacturier européen

En zone euro, le secteur manufacturier s'est très légèrement contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,8, contre 50,70 en août. Il était attendu à 49,5, qui était sa première estimation. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur.

" Compte tenu des vents contraires auquel le secteur est actuellement confronté, tels que les droits de douane américains, l'incertitude politique en France et en Espagne (où les gouvernements sont sous le feu des critiques), les débuts difficiles du nouveau gouvernement allemand, et les tensions géopolitiques sur la scène internationale, l'industrie européenne fait preuve d'une résilience inattendue, " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est, lui, estimé à 2,2% en septembre 2025, contre 2,0% en août selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Dans sa version core, il est resté stable à 2,3%, en ligne avec les attentes.

Une santé de fer

Du côté des valeurs, le secteur pharmaceutique a soutenu les indices européens. L'accord signé entre l'administration Trump et Pfizer sur les prix des médicaments a rassuré les investisseurs et donné de la visibilité au secteur. Les valeurs liées à l'acier, dont ArcelorMittal et Aperam, ont également bondi. La Commission européenne va proposer d'étendre et d'augmenter fortement la taxation de l'acier étranger importé dans l'Union européenne, a déclaré son vice-président Stéphane Séjourné à des représentants de la filière, indique l'Afp citant des participants à cette rencontre.