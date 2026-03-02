 Aller au contenu principal
Début d'année encourageant confirmé pour l'industrie britannique (PMI)
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 10:53

Le secteur manufacturier britannique a poursuivi sa croissance en février, avec un indice PMI des directeurs d'achat du secteur qui est resté à un niveau proche de ses sommets du mois de janvier, selon les résultats de la dernière enquête S&P Global publiée lundi.

L'indice PMI est ressorti à 51,7 en version définitive le mois dernier, un niveau peu changé par rapport à son plus haut de 17 mois atteint à 51,8 le mois précédent, contre 52 en version "flash".

Les analystes prévoyaient une confirmation de l'indice à 52.

Rob Dobson, analyste chez S&P Global Market Intelligence, estime que ces données confirment le début d'année encourageant jusqu'ici connu par l'industrie manufacturière britannique, avec une production qui a augmenté à son rythme le plus rapide depuis 17 mois.

