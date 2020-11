DeA Capital Alternative lève 330M€ pour un fonds gastronomie italienne

(NEWSManagers.com) - DeA Capital Alternative Funds a levé 330 millions d' euros pour Taste of Italy 2, un fonds de private equity spécialisé dans le secteur italien de l' alimentation et des boissons. C' est plus que l' objectif de 300 millions d' euros. Le premier fonds avait levé 218 millions d' euros.

La nouveauté dans Taste of Italy 2 est que l'équipe de gestion pourra investir jusqu' à 30 % de ses actifs à l' étranger, notamment dans la Péninsule ibérique. A ce titre, un bureau a été ouvert à Madrid, avec deux professionnels locaux. Le reste des investissements se fera en Italie.

Parmi les principaux investisseurs de Taste of Italy 2 figurent le Fondo Italiano d' Investimento, le European Investment Fund, le Fondo Pensione Nazionale BCC - Banca Credito Cooperativo et la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Le fonds a déjà pris une participation majoritaire dans Gastronomica Roscio, une société italienne spécialisée dans les plats préparés, frais ou surgelés, pour d' importantes chaînes de distribution et des marques internationales.

DeA Capital Alternative Funds est une société de gestion alternative gérant plus de 5 milliards d' euros. Elle est contrôlée par DeA Capital, société du groupe De Agostini.