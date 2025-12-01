De Wall Street à l'université, qui est dans la ligne de mire de Trump ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Gunvor, New York Times, Penguin Random House et Wall Street Journal, met à jour l'Université de Harvard)

Le président américain Donald Trump a maintenu ses critiques et ses actions contre les dirigeants, les entreprises et les institutions, plusieurs mois après son entrée en fonction. Ses actions sans précédent - des accords d'exportation inédits au gel des subventions universitaires - ont bouleversé le statu quo entre le gouvernement, le droit, le monde universitaire et l'Amérique des affaires.

Voici quelques personnalités et entités influentes que M. Trump a publiquement critiquées:

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GUNVOR VA DÉMISSIONNER

Torbjorn Tornqvist, directeur général de la société mondiale de négoce de matières premières Gunvor, quittera ses fonctions et vendra l'intégralité de ses parts dans le cadre d'un rachat par les cadres, quelques semaines après que les États-Unis ont qualifié la société de "marionnette du Kremlin" en raison de ses liens passés avec la Russie.

L'entreprise a déclaré lundi que Gary Pedersen, responsable des Amériques, embauché par l'entreprise l'année dernière, assumerait le rôle principal.

Le mois dernier, le Trésor américain a fait échouer ce qui aurait été la plus grosse opération jamais réalisée par Gunvor pour acquérir les actifs internationaux de la major pétrolière russe Lukoil, sanctionnée par les États-Unis.

La promotion de M. Pedersen coïncide avec les efforts déployés par Gunvor pour resserrer ses liens avec les États-Unis. Ces dernières semaines, l 'entreprise a mené des discussions actives pour investir dans des actifs américains de production de pétrole et de gaz.

GOLDMAN SACHS GS.N

Le service de recherche économique de Goldman avait publié en août une note indiquant que les consommateurs américains avaient absorbé 22 % des coûts des droits de douane jusqu'en juin, et que leur part pourrait atteindre 67 % si les prélèvements récents suivaient le même schéma que les premiers.

"David Solomon et Goldman Sachs refusent de rendre à César ce qui appartient à César", a déclaré M. Trump dans un message publié peu après sur Truth Social.

Il a ajouté que c'étaient surtout "des entreprises et des gouvernements, souvent étrangers, qui payaient la note". Il a également critiqué Solomon pour son ancien passe-temps de DJ.

INTEL INTC.O

Au début du mois d'août, M. Trump a demandé au directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, de démissionner en raison des liens avec la Chine. Reuters avait rapporté en avril que Tan avait investi au moins 200 millions de dollars dans des centaines d'entreprises chinoises de fabrication de pointe et de puces, dont certaines étaient liées à l'armée chinoise.

"Le directeur général d'INTEL est en conflit profond et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème", a déclaré M. Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

M. Tan a répondu à M. Trump en déclarant qu'il partageait l'engagement du président à faire progresser la sécurité nationale et économique des États-Unis et que le conseil d'administration d'Intel "soutenait pleinement le travail que nous effectuons pour transformer notre entreprise".

Après une rencontre entre les deux hommes, M. Trump a fait l'éloge de M. Tan et le gouvernement américain a décidé de prendre une participation dans le fabricant de puces.

MICROSOFT MSFT.O

En septembre, M. Trump a déclaré que le géant de la technologie devrait licencier sa présidente des affaires mondiales, Lisa Monaco, qui a servi dans les administrations des présidents démocrates précédents.

"Elle est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, surtout si l'on considère les contrats importants que Microsoft a conclus avec le gouvernement des États-Unis", a déclaré M. Trump sur Truth Social. "Je suis d'avis que Microsoft devrait immédiatement mettre fin à l'emploi de Lisa Monaco

M. Trump a déclaré que Mme Monaco, dans le cadre de ses fonctions chez Microsoft, aurait accès à des informations très sensibles et que "ce type d'accès est inacceptable et ne peut être toléré"

Mme Monaco, qui a commencé à travailler chez Microsoft en juillet, était chargée de la sécurité dans l'administration de l'ancien président Barack Obama et a occupé le poste de procureur général adjoint dans l'administration de l'ancien président Joe Biden.

TESLA TSLA.O

Elon Musk, le directeur général milliardaire du constructeur automobile électrique, a dépensé des centaines de millions de dollars pour soutenir la réélection de M. Trump, une décision que les investisseurs qui ont acheté des actions Tesla s'attendaient à voir profiter à l'empire de M. Musk.

M. Trump et M. Musk se sont toutefois brouillés en juin après que M. Musk a critiqué le projet de loi de M. Trump sur les réductions d'impôts et les dépenses parce qu'il prévoyait d'augmenter la dette fédérale.

En réponse à cette critique, M. Trump a menacé de supprimer les subventions fédérales et les contrats accordés aux entreprises de M. Musk et a déclaré que le milliardaire était "devenu fou" après avoir perdu l'autorisation de construire des véhicules électriques prévue dans le projet de loi.

JAGUAR LAND ROVER

Trump a critiqué l'effort de rebranding de Jaguar en août, qualifiant la campagne de "woke" et de "stupide", et l'associant au départ du directeur général de l'entreprise.

Les remarques de M. Trump sont intervenues alors que le constructeur automobile britannique, détenu par le groupe indien Tata Motors TAMO.NS , a annoncé le départ à la retraite de son directeur général, Adrian Mardell, qui a passé plus de trois décennies au sein de l'entreprise.

L'année dernière, Jaguar a dévoilé un nouveau logo et une nouvelle identité visuelle dans le cadre d'un rafraîchissement de la marque visant à se repositionner en tant que constructeur automobile électrique, une décision qui a suscité de vives réactions en ligne et des critiques de la part des fidèles de la marque.

APPLE AAPL.O

Trump a ciblé à plusieurs reprises Apple et son patron, Tim Cook, pour la fabrication d'iPhones vendus aux États-Unis en dehors du pays et a menacé de tarifs douaniers spécifiques à l'entreprise.

En mai, M. Trump a rappelé, à l'issue d'une réunion dans la capitale qatarie Doha, qu'il avait confronté M. Cook au sujet du projet de l'entreprise de fabriquer la plupart de ses iPhones vendus aux États-Unis dans des usines en Inde d'ici à la fin de 2026.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré à M. Cook "il y a longtemps": "Je m'attends à ce que les iPhones qui seront vendus aux États-Unis d'Amérique soient fabriqués et construits aux États-Unis, et non en Inde ou ailleurs".

Au début du mois d'août, M. Trump a annoncé qu'Apple investirait 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, ce qui porterait son engagement national total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. M. Cook a également offert à M. Trump un souvenir fabriqué aux États-Unis avec une base en or 24 carats.

AMAZON.COM AMZN.O

En avril, M. Trump a appelé l'ancien directeur général d'Amazon, Jeff Bezos, pour se plaindre, à l'adresse , d'un article de presse selon lequel l'entreprise prévoyait d'afficher des prix montrant l'impact des droits de douane sur le site de commerce électronique Amazon.com.

Cependant, Amazon a déclaré qu'elle n'avait que brièvement envisagé d'afficher les frais d'importation pour certains produits en avril, à la suite de l'annonce des droits de douane par M. Trump, mais qu'elle avait abandonné le projet lorsque la Maison Blanche l'avait accusée d'un "acte politique hostile".

M. Trump a ensuite déclaré aux journalistes que M. Bezos avait résolu le problème "très rapidement" et qu'il avait été "très gentil".

BANK OF AMERICA BAC.N ET JPMORGAN CHASE JPM.N

En août, M. Trump a affirmé à l'adresse que le directeur général de BofA, Brian Moynihan, et le directeur de JPMorgan, Jamie Dimon, avaient fait preuve de discrimination à son égard et à l'égard de ses partisans. Auparavant, il avait déclaré qu'ils ne fournissaient pas de services bancaires aux conservateurs.

"Ce que vous faites est mal", a déclaré M. Trump dans une allocution vidéo prononcée lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Lors d'une séance de questions-réponses avec des chefs d'entreprise et des directeur général réunis sur scène, M. Trump n'a pas cité de preuves ou d'éléments précis concernant d'éventuels actes répréhensibles.

Il a également fait référence à M. Dimon de JPMorgan. "Vous, Jamie et tout le monde, j'espère que vous allez ouvrir votre banque aux conservateurs" Les deux prêteurs ont démenti à plusieurs reprises les allégations de "débanalisation de ".

WALMART WMT.N

Trump a déclaré en mai que Walmart et la Chine devraient " manger les tarifs " et ne pas accabler les acheteurs américains, après que le directeur général Doug McMillon a déclaré que le distributeur ne pouvait pas absorber tous les coûts liés aux tarifs en raison des marges étroites du commerce de détail.

"Walmart devrait cesser d'essayer d'accuser les tarifs douaniers d'être à l'origine de l'augmentation des prix dans toute la chaîne. Walmart a fait des MILLIONS DE DOLLARS l'année dernière, bien plus que prévu", a déclaré M. Trump dans un message sur les réseaux sociaux.

Bien que M. Trump n'ait pas visé personnellement M. McMillon, il a publiquement critiqué Walmart pour avoir attribué ses hausses de prix en mai aux droits de douane imposés par son administration.

CRACKER BARREL CBRL.O

Le bref changement de logo de la chaîne de restaurants - qui a supprimé l'image de longue date d'un homme vêtu d'une blouse, connu sous le nom d'"Oncle Herschel", appuyé sur un tonneau - est le plus récent d'une série d'accrochages dans lesquels une réaction inattendue a pris de court les chaînes de magasins.

Cracker Barrel a déclaré finaoût qu'il s'en tiendrait à son logo vieux de plusieurs décennies, abandonnant le projet d'en créer un nouveau à la suite des réactions négatives sur les médias sociaux, y compris de la part du président américain Donald Trump.

"Félicitations à Cracker Barrel pour avoir changé son logo. Tous vos fans l'apprécient beaucoup", a déclaré M. Trump sur Truth Social après le revirement de l'entreprise.

COMCAST CMCSA.O

Donald Trump a critiqué Comcast et son réseau d'information par câble MSNBC pour leur couverture de son administration. Il a déclaré aux journalistes: "Ils changent de nom parce qu'ils en ont honte et qu'ils le dissocient de NBC", faisant référence au changement de nom de MSNBC en MS NOW.

Dans un message publié la semaine dernière sur sa plateforme de médias sociaux, M. Trump a également qualifié Comcast de "propriétaire faible et inefficace ... dirigé par ... . Brian Roberts".

INSTITUTION SMITHSONIENNE:

La Maison Blanche a déclaré qu'elle dirigerait un examen interne de certains musées et expositions du Smithsonian à l'approche du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.

Dans un décret pris en mars, M. Trump a déclaré que l'institution était tombée sous l'influence d'une "idéologie centrée sur la race et qui divise" au cours des dernières années.

L'UNIVERSITÉ DE HARVARD

M. Trump a ciblé l'université la plus ancienne et la plus riche du pays, en annulant environ 2,5 milliards de dollars de subventions fédérales et en s'efforçant de supprimer le financement de la recherche à Harvard, dans le cadre d'une campagne plus vaste visant à imposer des changements dans les universités américaines, qui, selon M. Trump, sont en proie à des idéologies antisémites et de "gauche radicale".

"Nous allons retirer à Harvard son statut d'exonération fiscale. C'est ce qu'ils méritent!" A écrit M. Trump à l'adresse dans un message publié en mai sur sa plateforme de médias sociaux.

Le 30 septembre, M. Trump a déclaré que son administration était proche d'un accord avec l'université de Harvard qui inclurait un paiement de 500 millions de dollars par l'institution de la Ivy League, après des mois de négociations sur les politiques de l'école.

UNIVERSITÉ DE COLUMBIA

En mars, l'administration Trump a déclaré qu'elle pénalisait l'université Columbia pour la manière dont elle a géré les manifestations de l'année dernière en annulant 400 millions de dollars de financement fédéral.

"C'est la première arrestation d'une longue série à venir. Nous savons qu'il y a d'autres étudiants à Columbia et dans d'autres universités à travers le pays qui se sont livrés à des activités pro-terroristes, antisémites et anti-américaines, et l'administration Trump ne le tolérera pas", a déclaré M. Trump dans un message publié sur les médias sociaux.

Ces commentaires font suite à l'arrestation, sur le site , d'un étudiant palestinien diplômé, Mahmoud Khalil, qui a joué un rôle important dans les manifestations.

En juillet, l'université a déclaré qu'elle verserait plus de 200 millions de dollars au gouvernement américain dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump.

CABINETS D'AVOCATS

En mars, M. Trump a pris pour cible le cabinet d'avocats Perkins Coie en adoptant un décret qui suspendait les habilitations de sécurité de ses employés et restreignait leur accès aux bâtiments fédéraux en raison de ses liens avec Hillary Clinton et de ses politiques en matière de DEI.

M. Trump a déclaré à l'adresse que c'était "un honneur absolu de signer" le décret. En mars, M. Trump a également visé le cabinet d'avocats new-yorkais Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison avec un ordre similaire, qu'il a ensuite retiré après avoir conclu un accord.

Le cabinet d'avocats Covington & Burling a été confronté à la note présidentielle de M. Trump en février, qui a suspendu les habilitations de sécurité de Peter Koski et de tous les employés de Covington qui ont aidé l'ancien conseiller spécial Jack Smith, qui a poursuivi M. Trump.

Covington avait déclaré qu'il continuerait à représenter Jack Smith malgré ces mesures.

"Nous allons continuer à demander des comptes aux personnes responsables de la militarisation du gouvernement, qui l'ont soutenue", avait déclaré M. Trump à l'adresse suivante: .

LE NEW YORK TIMES ET PENGUINRANDOM HOUSE

En septembre, Donald Trump a intenté une action en diffamation de 15 milliards de dollars contre le New York Times et l'éditeur de livres Penguin Random House, dans le cadre d'un assaut juridique contre les grandes sociétés de médias qu'il accuse de le traiter injustement.

LE WALL STREET JOURNAL

En juillet, M. Trump a intenté un procès au Wall Street Journal et à ses propriétaires , dont Rupert Murdoch, pour un montant d'au moins 10 milliards de dollars, à la suite de la publication par le journal d'un article indiquant que son nom figurait sur une carte d'anniversaire de Jeffrey Epstein datant de 2003, qui comportait un dessin sexuellement suggestif et une référence à des secrets qu'ils avaient partagés.