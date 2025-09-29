De plus en plus d'entreprises adoptent la structure du co-PDG

Les entreprises optent de plus en plus pour une structure de co-PDG à mesure que leurs activités s'étendent, se diversifient et se compliquent.

Parmi les entreprises les plus connues, Oracle et Netflix ont des co-PDG qui dirigent leurs activités.

Voici une liste d'entreprises qui ont adopté une telle structure:

COMCAST CMCSA.O

Le géant des médias et des télécommunications a nommé Michael Cavanagh comme son premier co-PDG mardi, à compter de janvier 2026. Il travaillera aux côtés de l'actuel directeur général Brian Roberts. Cavanagh sera également nommé au conseil d'administration de Comcast.

NETFLIX NFLX.O

Le géant du streaming est passé à un modèle de double directeur général en juillet 2020 lorsque Ted Sarandos a été promu à la tête du groupe aux côtés de Reed Hastings, alors directeur général.

En janvier 2023, Hastings s'est retiré et Greg Peters a été promu pour rejoindre Sarandos.

Ted Sarandos dirige le contenu, le marketing et les affaires juridiques, tandis que Greg Peters se concentre sur la technologie, le développement de produits et les opérations.

KKR KKR.N

La société de capital-investissement a nommé les coprésidents Scott Nuttall et Joseph Bae co-PDG en 2021, succédant ainsi aux cofondateurs milliardaires de la société, Henry Kravis et George Roberts.

Joseph Bae se concentre sur les marchés privés et l'expansion en Asie, tandis que Scott Nuttall dirige le crédit, les marchés des capitaux, l'assurance et le bilan global de l'entreprise.

LENNAR LEN.N

Les directeurs généraux actuels du constructeur américain de maisons sont Stuart Miller et Jon Jaffe. Stuart Miller a été nommé co-PDG pour rejoindre Jon Jaffe lorsque Rick Beckwitt a décidé de se retirer.

Les deux dirigeants définissent la stratégie de l'entreprise, supervisent les opérations de construction de logements et dirigent des initiatives telles que les fusions et les acquisitions.

GENSLER

La société d'architecture et de design Gensler est dirigée par Elizabeth Brink et Jordan Goldstein, tous deux nommés en 2024, succédant au précédent duo Andy Cohen et Diane Hoskins.

Elizabeth Brink et Jordan Goldstein se partagent les responsabilités des opérations quotidiennes.

SERES THERAPEUTICS MCRB.O

En juillet, le développeur de médicaments a nommé Thomas Desrosier et Marella Thorell co-PDG, succédant ainsi à Eric Shaff.

Ce dernier reste dans l'entreprise en tant que directeur.

SHARPLINK GAMING SBET.O

La société de marketing en ligne a nommé Joseph Chalom co-PDG en juillet, aux côtés de Rob Phythian, qui a cofondé la société en 2019.

SharpLink a levé des fonds pour acquérir des cryptomonnaies, y compris l'éther ETH= , afin de fonctionner comme un véhicule de trésorerie cryptographique, imitant le mode opératoire de la société Strategy MSTR.O de Michael Saylor.

IREN IREN.O

Le mineur de bitcoin s IREN est dirigé par les cofondateurs Daniel Roberts et Will Roberts. Les deux frères sont co-directeurs généraux.

MONSTER BEVERAGE MNST.O

Le fabricant de boissons énergisantes a nommé en janvier 2021 Hilton Schlosberg co-PDG aux côtés de Rodney Sacks.