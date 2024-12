De nouvelles normes CO2 à 16 milliards d'euros de pertes? L'alerte des constructeurs automobiles européens

L'Association des constructeurs européens d'automobiles en appelle une nouvelle fois à Bruxelles face au durcissement des normes d'émissions dès 2025.

(illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Les fabricants européens d'automobiles ont sommé la Commission européenne de revoir les normes de CO2 pour 2025, faute de quoi ils risquent de perdre 16 milliards d'euros en capacité d'investissement, a estimé dimanche 22 décembre leur association ACEA.

"Sans une déclaration politique claire de la part de la Commission européenne d'ici la fin de 2024, comme l'ont également demandé les gouvernements allemand, français, italien et d'autres pays européens, l'industrie automobile risque de perdre jusqu'à 16 milliards d'euros de capacité d'investissement", a déclaré Luca de Meo, président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) et PDG du groupe Renault dans un communiqué.

Selon lui, ces pertes se traduiraient "soit en payant des amendes, en réduisant la production, en s'associant avec des concurrents étrangers ou en vendant des véhicules électriques à perte", a-t-il précisé.

L'ACEA remet un coup de pression après avoir déjà demandé en septembre à Bruxelles des "mesures d'aide urgentes" pour affronter le durcissement en 2025 des normes d'émissions de CO2.

"Les fabricants ont besoin de clarté maintenant pour finaliser leurs stratégies de conformité, organiser des regroupements et prendre d'autres dispositions pour 2025", a souligné Luca de Meo. Selon lui, "attendre le début du dialogue stratégique de la Commission sur l'avenir de l'industrie automobile ou la révision de la législation sur le CO2 en 2026 n'est pas une option".

Grâce à l'essor de l'électrique et l'amélioration des moteurs thermiques, les constructeurs ont jusqu'ici respecté la norme dite CAFE (Corporate Average Fuel Economy), qui leur impose, sous peine de lourdes amendes, de respecter une moyenne annuelle d'émissions par voiture vendue.

L'Europe ne suit pas le rythme mondial

Selon les dernières statistiques de l'ACEA, avec près de 125.000 unités vendues, les voitures électriques ont reculé en octobre sur les principaux marchés (Allemagne, France, Italie) mais se sont maintenues dans des pays déjà bien électrifiés (Pays-Bas, Danemark, Belgique).

A côté de l'Europe, le Royaume-Uni continue lui d'immatriculer de plus en plus de voitures électriques (+24,5% en octobre). Et au niveau mondial, octobre 2024 a été un nouveau mois record pour les ventes d'électriques, avec 1,7 million de véhicules vendus (+50% sur un an), dont deux tiers en Chine, selon le cabinet britannique Rho Motion.

La hausse des coûts de l'énergie, le manque de subventions à l'achat, et un réseau insuffisant de bornes de recharge empêchent les Européens de passer à l'électrique, selon l'ACEA.