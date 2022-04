De nouvelles données précliniques en immunothérapie montrent une activation immune anti-tumorale du triple blocage PD-1, LAG-3 et TIGIT renforcée lorsqu'il est associé à NBTXR3 activé par radiothérapie

Données présentées lors de la réunion annuelle 2022 de l'American Association of Cancer Research (AACR).



- De nouvelles données issues d'une étude préclinique ouverte menée sur des souris évaluant les changements dans l’expression des gènes immunitaires induits par de multiples combinaisons de NBTXR3, d'anti-PD-1, d'anti-LAG-3 et d'anti-TIGIT, ont montré que les groupes ayant reçu NBTXR3 en même temps que des inhibiteurs de checkpoints ont surpassé toutes les autres combinaisons en termes d'efficacité, de survie et d'induction d'une mémoire anticancéreuse à long terme.

- Cette nouvelle analyse a conclu que NBTXR3 associé à un triple blocage par PD-1, LAG-3 et TIGIT (Thérapie Combinée) favorise l'activation immunitaire au niveau du site irradié, les réponses abscopales au niveau des sites non irradiés, et suggère que la thérapie combinée pourrait être efficace contre les cancers







Paris , France ; Cambridge , Massachusetts (USA) ; 11 avril 2022 - NANOBIOTIX (Euronext: NANO - NASDAQ: NBTX - la « Société ») est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui de nouvelles données provenant d'une étude préclinique ouverte évaluant la combinaison du premier radioenhancer de sa catégorie, NBTXR3, associé au triple blocage par PD-1, LAG-3 et TIGIT (« Thérapie Combinée »).