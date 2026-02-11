De nouveaux investisseurs se joignent à l'action en justice intentée contre la Corée du Sud pour la gestion de la fuite de données de Coupang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois investisseurs supplémentaires ont rejoint Greenoaks et Altimeter dans leur action en justice contre le gouvernement de Corée du Sud, alléguant un traitement discriminatoire de la société de commerce électronique Coupang

CPNG.N et d'autres entreprises américaines.

Abrams Capital, Durable Capital Partners et Foxhaven ont notifié à la Corée du Sud leur intention de recourir à l'arbitrage en adoptant la plainte déposée par les deux autres investisseurs, selon un communiqué publié mercredi.

Ces plaintes accusent Séoul de mener une campagne contre Coupang à la suite d'une violation des données des consommateurs qui a causé des milliards de dollars de pertes aux investisseurs.

Coupang a annoncé en novembre que les données personnelles de quelque 33 millions de clients en Corée du Sud avaient été compromises, ce qui a suscité de vives réactions de la part du public et des législateurs , des poursuites judiciaires et des litiges internationaux.

Les nouveaux investisseurs ont également envoyé des lettres à l'appui d'une pétition demandant au gouvernement américain d'enquêter sur les actions de la Corée du Sud.

"Au cours des dernières semaines, il est apparu clairement que les décideurs et les investisseurs américains reconnaissent l'importance de défendre les entreprises américaines face à la discrimination des pays étrangers", a déclaré Neil Mehta, fondateur et associé directeur de Greenoaks.

Coupang, fondée en 2010 par Bom Kim, diplômé coréen-américain de Harvard, est la plateforme de commerce électronique la plus populaire du pays. Elle a dépassé les conglomérats familiaux tels que Shinsegae dans le commerce électronique sud-coréen et se développe dans la livraison de nourriture, le streaming et la fintech.

La violation de Coupang a également joué un rôle dans l'escalade des frictions commerciales entre les États-Unis et la Corée du Sud, le président américain Donald Trump menaçant d'augmenter les droits de douane sur le pays à 25 %.

La semaine dernière, la commission judiciaire de la Chambre des représentants a adressé une citation à comparaître à Coupang dans le cadre de son enquête sur les allégations de discrimination à l'encontre des entreprises américaines.