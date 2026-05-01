De nouveaux États se joignent à l'action en justice contre la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article de jeudi: accord avec l'Ohio et commentaire de Nexstar aux paragraphes 3 et 4) par Daniel Wiessner et David Shepardson

Cinq autres États américains se joignent à une action antitrust contestant l'acquisition par Nexstar NXST.O du diffuseur concurrent Tegna, après qu'un juge a temporairement bloqué la transaction, selon le procureur général de Californie. Le procureur général Rob Bonta, un démocrate dont le bureau s'était joint à sept autres États pour contester cet accord de 6,2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars en mars, a déclaré jeudi que le Massachusetts, le Vermont et ses homologues républicains de l'Indiana, du Kansas et de la Pennsylvanie se joignaient à l'affaire.

« Ces procureurs généraux malavisés étouffent le journalisme local », a déclaré Nexstar, arguant que les véritables facteurs du déclin de l'information locale sont « l'essor incontrôlé des plateformes des géants de la tech, la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux et les pressions économiques qui ont déjà conduit à de nombreuses fermetures de rédactions ».

Par ailleurs, le procureur général républicain de l’Ohio, Dave Yost, a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec Nexstar visant à préserver l’indépendance de deux chaînes locales à Columbus et Cleveland, où la société détiendrait deux filiales à l’issue de la fusion. L’accord prévoit le maintien d’équipes de rédaction distinctes dans chaque station et la préservation des niveaux actuels de programmation locale jusqu’en 2030. Le juge fédéral de district Troy Nunley, à Sacramento, a déclaré dans une décision rendue le 17 avril que les plaignants avaient de bonnes chances d’obtenir gain de cause dans leur argumentation selon laquelle l’accord réduirait considérablement la concurrence sur des dizaines de marchés télévisuels locaux.

L'ordonnance du tribunal interdit à Nexstar de regrouper ses activités avec celles de Tegna en attendant la suite de la procédure, mais n'annule pas la transaction. L'accord a été conclu rapidement après que le ministère de la Justice et la Commission fédérale des communications l'ont approuvé le 19 mars, ce que Nexstar a souligné dans un communiqué annonçant son recours contre la décision de Nunley.

Cette opération donnerait naissance au plus grand groupe de chaînes de télévision des États-Unis, couvrant 80 % des foyers. Les États ont fait valoir que cette opération entraînerait des pertes d'emplois, une augmentation des factures de câble et « aurait un impact significatif sur la diffusion d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains à l'échelle nationale ».

Nexstar a déclaré que son accord avec Tegna renforcerait les chaînes locales et soutiendrait l'investissement dans le journalisme local.