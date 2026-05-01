De nouveaux États se joignent à l'action en justice contre la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

Cinq États américains supplémentaires se joignent à une action en justice antitrust contestant l'acquisition par Nexstar NXST.O du diffuseur concurrent Tegna, après qu'un juge a temporairement bloqué la poursuite de l'opération, a déclaré jeudi le procureur général de Californie.

Le procureur général Rob Bonta, un démocrate dont le bureau s'était joint à sept autres États pour contester l'accord de 6,2 milliards de dollars en mars, a déclaré que le Massachusetts, le Vermont et ses homologues républicains de l'Indiana, du Kansas et de la Pennsylvanie se joignaient à l'affaire.

Les procureurs généraux de ces États n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le juge fédéral Troy Nunley, à Sacramento, a déclaré dans une décision rendue le 17 avril qu'il était probable que les plaignants obtiennent gain de cause dans leurs allégations selon lesquelles l'accord réduirait considérablement la concurrence sur des dizaines de marchés de télévision locaux.

L'ordonnance du tribunal interdit à Nexstar de regrouper ses activités avec celles de Tegna en attendant la suite de la procédure, mais n'annule pas la transaction.

L'accord a été rapidement conclu après que le ministère de la Justice et la Commission fédérale des communications l'ont approuvé le 19 mars, ce que Nexstar a souligné dans un communiqué annonçant son appel de la décision de Nunley.

Cette opération donnerait naissance au plus grand groupe de chaînes de télévision aux États-Unis, couvrant 80 % des foyers américains. Les États ont fait valoir que cette opération entraînerait des pertes d'emplois, une augmentation des factures de câble et « aurait un impact significatif sur la diffusion d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains à l'échelle nationale ».

Nexstar a déclaré que son accord avec Tegna renforcerait les chaînes locales et soutiendrait l'investissement dans le journalisme local.