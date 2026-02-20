 Aller au contenu principal
De nouveaux droits de douane sont possibles à tout moment, déclare l'association allemande de l'industrie chimique VCI après la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'association allemande de l'industrie chimique VCI a déclaré que de nouveaux droits de douane étaient possibles à tout moment, après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane de Donald Trump vendredi.

"Les turbulences de la politique commerciale ne disparaissent pas - elles se déplacent simplement vers un terrain de jeu différent", a déclaré l'association dans un communiqué.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

