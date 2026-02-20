De nouveaux droits de douane sont possibles à tout moment, déclare l'association allemande de l'industrie chimique VCI après la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'association allemande de l'industrie chimique VCI a déclaré que de nouveaux droits de douane étaient possibles à tout moment, après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane de Donald Trump vendredi.
"Les turbulences de la politique commerciale ne disparaissent pas - elles se déplacent simplement vers un terrain de jeu différent", a déclaré l'association dans un communiqué.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer