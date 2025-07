De nombreux producteurs américains de crème glacée abandonneront progressivement les colorants alimentaires artificiels d'ici à 2028

WASHINGTON, 14 juillet - Des dizaines de producteurs américains de crème glacée prévoient d'éliminer les colorants artificiels de leurs produits d'ici 2028, ont déclaré lundi un groupe de l'industrie laitière et des représentants du gouvernement. Les producteurs, qui représentent ensemble plus de 90 % des crèmes glacées vendues aux États-Unis, sont les dernières entreprises alimentaires à prendre des mesures volontaires pour éliminer les colorants depuis que le ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. a déclaré en avril que les États-Unis avaient l'intention d'éliminer progressivement de nombreux colorants synthétiques de l'approvisionnement alimentaire du pays. Plusieurs grands fabricants de produits alimentaires - dont General Mills (GIS.N), Kraft Heinz , J.M. Smucker (SJM.N), Hershey (HSY.N) et Nestle USA (NESN.S) - ont déjà annoncé leur intention d'éliminer progressivement les colorants alimentaires synthétiques. Selon l'International Dairy Foods Association (IDFA), les 40 fabricants de crème glacée supprimeront le rouge 3, le rouge 40, le vert 3, le bleu 1, le bleu 2, le jaune 5 et le jaune 6 de leurs produits de détail, à l'exclusion des produits non laitiers. L'IDFA a annoncé ce plan lors d'un événement organisé lundi au siège du ministère américain de l'agriculture en présence de Robert F. Kennedy Jr., de Marty Makary, commissaire de la FDA, et de Brooke Rollins, secrétaire d'État à l'agriculture. "Nous savons que les résultats actuels en matière de santé, en particulier pour nos enfants, ne sont pas viables et que l'agriculture américaine est au cœur de la solution pour que l'Amérique soit à nouveau en bonne santé", a déclaré Mme Rollins lors de l'événement, faisant référence à un slogan aligné sur celui de Robert F. Kennedy Jr. Mme Rollins et Robert F. Kennedy Jr. ont collaboré étroitement dans le secteur alimentaire, notamment en encourageant les États à interdire les sodas dans le cadre du plus grand programme d'aide alimentaire du pays. Kennedy a accusé les colorants alimentaires d'être responsables de l'augmentation des taux de TDAH et de cancer, un domaine qui, selon de nombreux scientifiques, nécessite davantage de recherches. L'IDFA a déclaré que les colorants artificiels étaient sans danger, mais que les fabricants de glaces prenaient cette mesure en partie pour éviter de perturber leurs ventes en raison des efforts déployés par les États pour éliminer progressivement les colorants des aliments scolaires et de l'interdiction récente des colorants alimentaires en Virginie-Occidentale.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.