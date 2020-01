Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client De Meo probablement en discussion avec Renault, dit le patron de VW Reuters • 23/01/2020 à 12:42









DE MEO PROBABLEMENT EN DISCUSSION AVEC RENAULT, DIT LE PATRON DE VW FRANCFORT/PARIS (Reuters) - Le président du directoire de Volkswagen a déclaré que Luca de Meo, qui a démissionné ce mois-ci de la direction de Seat, la marque espagnole du groupe VW, était probablement en discussion avec le constructeur automobile Renault, qui se cherche actuellement un nouveau directeur général. "Nous sommes très, très tristes que Luca nous quitte parce qu'il a joué un rôle très important dans le groupe", a dit Herbert Diess jeudi à CNBC en marge du Forum économique mondial de Davos. "Il a fait un travail formidable avec nous, mais nous avons accepté qu'il s'en aille, et il est probablement en discussions avec Renault, c'est ce qu'il nous a dit", a-t-il ajouté. Une porte-parole de Renault a refusé de faire un commentaire. La veille, à Davos toujours, le président de Renault Jean-Dominique Senard a déclaré que le nouveau directeur général ou la nouvelle directrice générale serait nommé très prochainement. Depuis l'éviction en octobre dernier de Thierry Bolloré pour donner un nouveau souffle à Renault et à l'alliance, l'intérim est assuré par Clotilde Delbos. Luca de Meo fait figure de favori pour le poste mais a rencontré des difficultés au sujet de la clause de non concurrence de son contrat avec Volkswagen, ont dit des sources à Reuters. L'Etat français, principal actionnaire de Renault, a donné son feu vert tacite à la nomination du manager italien. "Il n'y a pas de raison que l'Etat s'oppose à la nomination de Luca di Meo comme futur DG de Renault", a dit une source de Bercy. (Michelle Martin et Toms Sims à Francfort, Sarah White à Paris, Gilles Guillaume pour le service français, édité par Henri-Pierre André)

