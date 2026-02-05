De la nervosité à Wall Street : le scepticisme grandit autour de l'IA
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:07
L'arrivée d'outils d'automatisation de nouvelle génération, portés par des acteurs comme Anthropic, bouleverse l'équilibre du secteur technologique. Les investisseurs redoutent un phénomène de cannibalisation. Ils craignent que ces nouveaux outils ne rendent obsolètes les modèles économiques des leaders du SaaS (Software as a Service). Des géants de la tech tels que Microsoft, Salesforce et Adobe voient leur domination menacée par ces solutions plus agiles et potentiellement plus efficaces.
Du coté des valeurs, Alphabet, maison-mère de Google, recule d'environ 5% après avoir annoncé des dépenses en investissement supérieures aux attentes. Le groupe prévoit d'investir entre 175 et 185 milliards de dollars en 2026, contre un consensus de 115,3 MdsUSD. Cette annonce, accueillie froidement par les investisseurs, témoigne de la volonté du groupe de consolider sa position dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Ces investissements massifs doivent permettre à Google de renforcer ses capacités d'infrastructure, alors que la demande pour ses services cloud et ses produits IA ne cesse de croître.
Qualcomm chute de près de 8% après des prévisions inférieures aux attentes pour le second trimestre de son exercice fiscal 2026, en raison de la pénurie mondiale de mémoire. Le chiffre d'affaires sur cette période devrait être compris entre 10,2 et 11 MdsUSD, contre 11,12 MdsUSD prévus par les analystes. Le BPA ajusté devrait se situer entre 2,45 et 2,65 USD, contre un consensus de 2,89 USD.
Pourtant, le spécialiste dans le développement et la commercialisation de logiciel a enregistré au premier trimestre de son exercice fiscal 2026 un bénéfice de 3,50 USD par action, soit une hausse de 3% et contre 3,41 USD attendus. Ses revenus s'élèvent à 12,25 MdsUSD, soit une progression de 5%.
En revanche, le laboratoire Bristol-Myers Squibb progresse de près de 1,50% à la faveur d'un BPA ajusté en forte augmentation à 6,15 USD en 2025 contre 1,15 USD en 2024. Celui de 2026 est attendu entre 6,05 et 6,35 USD, soit supérieur aux attentes.
Emploi US : des indicateurs qui ne rassurent pas
Hormis l'actualité des sociétés cotées, le paysage de l'emploi aux États-Unis montre des signes de tension avec des indicateurs orientés à la hausse concernant le chômage et les restructurations.
Les inscriptions aux allocations chômage se sont établies à 231 000 la semaine dernière, soit une progression de 22 000 par rapport à la semaine précédente, d'après le Département du Travail.
De plus, le cabinet Challenger, Gray & Christmas rapporte que les entreprises prévoient de supprimer 108 435 postes. Il s'agit d'un niveau record pour un mois de janvier, du jamais vu depuis la crise de 2009.
Selon le rapport JOLTS, les ouvertures de postes sont moins élevées que prévu en décembre : 6,542 millions contre un consensus de 7,200 millions. Un mois plus tôt, ces ouvertures de postes s'élevaient à 6,928 millions.
Suite au "shutdown" gouvernemental qui a perturbé les services administratifs, le Département du Travail a dû décaler la publication de son rapport mensuel en janvier sur l'emploi aux Etats-Unis. Initialement attendu demain, il ne sera dévoilé que le 11 février prochain.
A lire aussi
-
par Melanie Burton et Clara Denina Rio Tinto a déclaré jeudi que les pourparlers avec Glencore au sujet d'une fusion avaient échoués, n'étant pas parvenu à conclure un accord qui aurait apporté de la valeur à ses actionnaires. Plusieurs tentatives entre les deux ... Lire la suite
-
"Cela doit bien finir un jour": des Moscovites se montrent optimistes concernant les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, qui se déroulent à Abou Dhabi.
-
Au sein du village isolé de Sarfannguit, des résidents inuits gardent un œil inquiet sur la potentielle menace d'une invasion américaine. Parmis la centaine d'habitants du village, Dorthe Olsen, insiste sur l'importance d'inciter les enfants à "mener une vie normale". ... Lire la suite
-
Un vaste gouffre continue de s'étendre, engloutissant des portions de route, des terres agricoles et menaçant le pylône d'une ligne électrique à haute tension, dans la région d’Aceh central, en Indonésie.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer