De la biotechnologie à l'espace : la nouvelle stratégie de Rocket One, axée sur l'IA et l'espace, fait monter en flèche le cours de ses actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour ajouter un nouveau code d'instrument Refinitiv, aucun changement dans le texte)

Les actions de Rocket One RKTO.O , une entreprise de biotechnologie reconvertie dans l'IA, ont bondi d'environ 60 % jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la bourse, alors que le titre commençait à être négocié sous son nouveau nom et son nouveau symbole boursier pour la première fois. Anciennement appelée Hoth Therapeutics, la société avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle allait se rebaptiser Rocket One Inc et restructurer ses activités afin de saisir des opportunités dans les infrastructures d'IA, les technologies des semi-conducteurs et le calcul IA.

Hoth Therapeutics développait un médicament expérimental pour le traitement de la peau, mais la société n’avait encore déclaré aucun chiffre d’affaires issu de ses activités et avait enregistré une perte de 17 cents par action au cours du trimestre de mars. Elle entend poursuivre ses activités dans le domaine des biotechnologies au sein d’une filiale distincte. Dans un communiqué publié mercredi, la société a déclaré qu'elle se concentrerait sur le développement de systèmes d'IA spatiaux pour les satellites. L'exploration spatiale a suscité un énorme intérêt chez les investisseurs après que la société de fusées d'Elon Musk, SpaceX, a dévoilé son dossier d'introduction en bourse (IPO) la semaine dernière , ce qui a entraîné une remontée des actions des petites sociétés spatiales, notamment Rocket Lab

RKLB.O et Intuitive Machines LUNR.O . Alors que l'engouement pour l'économie spatiale est relativement récent, l'IA est un thème dominant à Wall Street depuis un certain temps déjà. Le mois dernier, le fabricant de chaussures Allbirds BIRD.O et la société de réseaux sociaux Myseum

MYSE.O ont annoncé un changement de marque inattendu, adoptant une nouvelle identité liée à l'IA, ce qui a entraîné une forte hausse de leurs actions , signe de l'engouement des investisseurs.

Plusieurs petites entreprises dont les activités traditionnelles n'ont aucun lien avec l'IA ont annoncé un changement d'orientation, soulignant à quel point le statut de ce secteur, véritable aimant pour les capitaux d'investissement, peut également offrir aux entreprises une chance de lever des fonds.

Rocket One affichait une capitalisation boursière d'un peu plus de 26 millions de dollars à la clôture d'hier. Jeudi, son action a progressé de 58,1 % pour atteindre 2,15 dollars.