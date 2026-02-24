De l'OpenAI à Nvidia, les entreprises investissent des milliards dans l'infrastructure de l'IA pour répondre à l'explosion de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de date, ajout de détails sur l'accord entre AMD et Meta)

Advanced Micro Devices AMD.O a accepté de vendre à Meta Platforms META.O des puces d'intelligence artificielle d'une valeur maximale de 60 milliards de dollars sur cinq ans, dans le cadre d'un accord qui permet au propriétaire de Facebook d'acquérir jusqu'à 10 % de la société de puces.

Voici une liste des accords de plusieurs milliards de dollars signés récemment dans les domaines de l'IA, du cloud et des puces:

OPENAI DEALS

AMAZON ET OPENAI

Amazon envisage un investissement d'environ 10 milliards de dollars dans OpenAI, bien que les discussions restent "très fluides", selon une source qui a requis l'anonymat en raison de la nature privée de leurs discussions.

DISNEY ET OPENAI

Walt Disney DIS.N investira 1 milliard de dollars dans OpenAI et permettra à la société mère ChatGPT d'utiliser les personnages des franchises Star Wars, Pixar et Marvel dans son générateur vidéo Sora AI, ce qui pourrait transformer la création de contenu hollywoodien.

Dans le cadre de l'accord de licence de trois ans, Sora et ChatGPT Images commenceront à générer des vidéos mettant en scène des personnages sous licence de Disney, tels que Mickey Mouse, Cendrillon et Mufasa, au début de l'année prochaine. L'accord exclut toute ressemblance avec des talents ou des voix.

BROADCOM ET OPENAI

OpenAI s'est associé à Broadcom AVGO.O pour produire ses premiers processeurs d'intelligence artificielle conçus en interne , le dernier accord en date pour la startup la plus valorisée au monde pour la puissance de calcul dans un contexte de demande croissante pour ses services.

AMD ET OPENAI

AMD a accepté de fournir des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui donnerait également au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

NVIDIA ET OPENAI

Nvidia devrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournir des puces pour centres de données, dans le cadre d'un accord donnant au fabricant de puces une participation financière dans OpenAI. OpenAI est déjà un client important de Nvidia.

ORACLE ET OPENAI

Oracle aurait signé avec OpenAI l'un des plus gros accords jamais conclus dans le domaine de l'informatique en nuage, en vertu duquel le fabricant de ChatGPT devrait acheter à l'entreprise 300 milliards de dollars de puissance de calcul pendant environ cinq ans.

COREWEAVE ET OPENAI

CoreWeave a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI en mars, avant l'introduction en bourse de la startup soutenue par Nvidia.

PROJET DE CENTRE DE DONNÉES STARGATE

Stargate est une coentreprise entre SoftBank, OpenAI et Oracle pour la construction de centres de données. Le projet a été annoncé en janvier par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que les entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars pour financer l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

ACCORDS AVEC META

META ET AMD

AMD vendra jusqu'à 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta dans le cadre d'un accord qui permet à l'entreprise de médias sociaux d'acheter jusqu'à 10 % de la société de puces.

AMD fournira à Meta des puces d'une capacité de six gigawatts, en commençant par un gigawatt du matériel phare MI450 de la société, qui sera livré au cours du second semestre de cette année.

Outre les puces graphiques phares d'AMD, Meta prévoit également d'acheter des processeurs centraux, dont une variante qui sera personnalisée pour les besoins de la plateforme de médias sociaux.

META ET MANUS

Meta va acquérir la startup chinoise Manus alors que le directeur général Mark Zuckerberg cherche à intensifier ses efforts pour intégrer des outils d'IA agentique dans ses plateformes grand public telles que Facebook, Instagram et WhatsApp. L'opération valorise Manus entre 2 et 3 milliards de dollars, selon une source, bien que les conditions financières n'aient pas été divulguées.

META ET COREWEAVE

CoreWeave CRWV.O a signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance de calcul à la société mère de Facebook.

META ET ORACLE

Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta pour un accord pluriannuel d'informatique en nuage d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars , soulignant la volonté du géant des médias sociaux de s'assurer un accès plus rapide à la puissance de calcul.

META ET GOOGLE

Google a conclu un accord de cloud computing de six ans avec Meta Platforms d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, avait rapporté Reuters en août.

META ET SCALE AI

Meta a pris une participation de 49 % dans Scale AI pour un montant d'environ 14,3 milliards de dollars et a recruté son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans, pour jouer un rôle de premier plan dans la stratégie d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

CESSIONS DE NVIDIA

NVIDIA ET GROQ

Nvidia a accepté de prendre sous licence la technologie de puce de la startup Groq et d'embaucher son directeur général Jonathan Ross, qui a aidé Google à lancer son programme de puce d'intelligence artificielle, parmi d'autres ingénieurs de l'entreprise. CNBC a rapporté que Nvidia avait accepté d'acquérir les actifs de Groq pour 20 milliards de dollars.

MICROSOFT, NVIDIA ET ANTHROPIC

Microsoft MSFT.O investira jusqu'à 5 milliards de dollars et Nvidia NVDA.O jusqu'à 10 milliards de dollars dans Anthropic, tandis que le fabricant de Claude promettra 30 milliards de dollars pour exécuter ses charges de travail sur le cloud de Microsoft.

Dans le cadre de cet accord, Anthropic s'engage à fournir jusqu'à 1 gigawatt de puissance de calcul, alimenté par le matériel avancé Grace Blackwell et Vera Rubin de Nvidia. L'entreprise collaborera également avec Nvidia pour améliorer les puces et les modèles d'IA afin d'obtenir de meilleures performances.

UN GROUPE SOUTENU PAR NVIDIA ET DES CENTRES DE DONNÉES ALIGNÉS

Un groupe d'investisseurs comprenant BlackRock BLK.N , Microsoft et Nvidia achète la société américaine Aligned Data Centers, l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde avec près de 80 installations, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars .

NVIDIA ET INTEL

Nvidia investira 5 milliards de dollars dans Intel

INTC.O , ce qui lui donnera environ 4 % de la société après l'émission de nouvelles actions.

COREWEAVE ET NVIDIA

CoreWeave a signé une commande initiale de 6,3 milliards de dollars avec le bailleur de fonds Nvidia, un accord qui garantit que le fabricant de puces d'IA achètera toute capacité de cloud non vendue à des clients.

ACCORDS AVEC GOOGLE

GOOGLE ET LE TEXAS

Google GOOGL.O investira 40 milliards de dollars dans trois nouveaux centres de données au Texas jusqu'en 2027. L'un des centres de données sera situé dans le comté d'Armstrong, dans le Texas Panhandle, et les deux autres dans le comté d'Haskell, une région de l'ouest du Texas près d'Abilene.

L'entreprise continue également d'investir dans son campus de Midlothian et dans sa région de Dallas, qui fait partie de son réseau mondial de 42 régions de cloud computing.

GOOGLE ET WINDSURF

Google a embauché plusieurs membres clés du personnel de la startup Windsurf, spécialisée dans la génération de codes d'IA, et versera 2,4 milliards de dollars en droits de licence dans le cadre de l'accord portant sur l'utilisation de certaines technologies de Windsurf à des conditions non exclusives.

AUTRES

NEBIUS GROUP ET MICROSOFT

Nebius Group NBIS.O fournira à Microsoft une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

INTEL ET SOFTBANK GROUP

Intel reçoit une injection de capital de 2 milliards de dollars de la part de SoftBank Group 9984.T , ce qui fait de l'investisseur technologique japonais l'un des 10 principaux actionnaires du fabricant de puces américain en difficulté.

TESLA ET SAMSUNG

Tesla TSLA.O a signé un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces auprès de Samsung Electronics 005930.KS . Elon Musk, directeur général du fabricant de véhicules électriques, a déclaré que la nouvelle usine de puces du géant technologique sud-coréen au Texas fabriquerait la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla.

AMAZON ET ANTHROPIC

Amazon.com AMZN.O a injecté 4 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI, doublant ainsi son investissement dans la société connue pour son chatbot GenAI Claude.

SOFTBANK ET DIGITALBRIDGE

SoftBank Group 9984.T va acquérir l'investisseur en infrastructure numérique DigitalBridge Group DBRG.N dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, la société d'investissement japonaise cherchant à élargir son portefeuille lié à l'IA.