De l'OpenAI à Meta, les entreprises investissent des milliards dans l'infrastructure de l'IA pour répondre à l'explosion de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'accord entre Amazon et OpenAI)

OpenAI et Amazon ont signé un accord pluriannuel d'une valeur de 38 milliards de dollars en vertu duquel le géant du commerce électronique fournira au fabricant de ChatGPT l'accès à des centaines de milliers de processeurs Nvidia pour former et faire fonctionner ses modèles d'intelligence artificielle.

OpenAI commencera à utiliser AWS immédiatement, la totalité de la capacité prévue devant être mise en ligne d'ici à la fin de 2026 et pouvant être étendue en 2027 et au-delà.

Voici une liste des contrats de plusieurs milliards de dollars signés récemment dans les domaines de l'IA, du cloud et des puces:

GROUPE SOUTENU PAR NVIDIA ET CENTRES DE DONNÉES ALIGNÉS

Un groupe d'investisseurs comprenant BlackRock, Microsoft et Nvidia achète la société américaine Aligned Data Centers, l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde avec près de 80 installations, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 40 milliards de dollars .

BROADCOM ET OPENAI OpenAI a conclu un partenariat avec Broadcom AVGO.O pour produire ses premiers processeurs d'intelligence artificielle , le dernier accord en date pour la startup la plus valorisée au monde pour la puissance de calcul dans le contexte d'une demande croissante pour ses services.

AMD ET OPENAI AMD AMD.O a accepté de fournir des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui donnerait également au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10 % du fabricant de puces.

NVIDIA ET OPENAI Nvidia NVDA.O devrait investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournir des puces pour centres de données, dans le cadre d'un accord donnant au fabricant de puces une participation financière dans OpenAI. OpenAI est déjà un client important de Nvidia.

META ET COREWEAVE CoreWeave CRWV.O a signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance de calcul à la société mère Facebook.

NVIDIA ET INTEL Nvidia investira 5 milliards de dollars dans Intel

INTC.O , ce qui lui donnera environ 4 % de la société après l'émission de nouvelles actions.

ORACLE ET META Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta META.O pour un accord pluriannuel de cloud computing d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars , soulignant la volonté du géant des médias sociaux de s'assurer un accès plus rapide à la puissance de calcul.

ORACLE ET OPENAI Oracle aurait signé l'un des plus gros accords de cloud computing jamais conclus avec OpenAI, en vertu duquel le fabricant de ChatGPT devrait acheter à l'entreprise 300 milliards de dollars de puissance de calcul pendant environ cinq ans.

COREWEAVE ET NVIDIA CoreWeave CRWV.O a signé une commande initiale de 6,3 milliards de dollars avec le bailleur de fonds Nvidia, un accord qui garantit que le fabricant de puces d'IA achètera toute capacité de nuage non vendue aux clients.

NEBIUS GROUP ET MICROSOFT Nebius Group NBIS.O fournira à Microsoft MSFT.O une capacité d'infrastructure GPU dans le cadre d'un accord d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur une période de cinq ans.

META ET GOOGLE Google GOOGL.O a conclu avec Meta Platforms META.O un accord de six ans portant sur l'informatique en nuage, d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars , avait rapporté Reuters en août.

INTEL ET LE GROUPE SOFTBANK Intel reçoit une injection de capital de 2 milliards de dollars de la part de SoftBank Group 9984.T , ce qui fait de l'investisseur technologique japonais l'un des 10 principaux actionnaires du fabricant de puces américain en difficulté.

TESLA ET SAMSUNG Tesla TSLA.O a signé un accord de 16,5 milliards de dollars pour s'approvisionner en puces auprès de Samsung Electronics 005930.KS . Elon Musk, directeur général du fabricant de VE, a déclaré que la nouvelle usine de puces du géant technologique sud-coréen au Texas fabriquerait la puce AI6 de nouvelle génération de Tesla.

META ET SCALE AI Meta a pris une participation de 49 % dans Scale AI pour environ 14,3 milliards de dollars et a recruté son directeur général, Alexandr Wang, âgé de 28 ans, pour jouer un rôle de premier plan dans la stratégie d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

GOOGLE ET WINDSURF Google a embauché plusieurs membres clés du personnel de la startup Windsurf, spécialisée dans la génération de codes d'IA, et versera 2,4 milliards de dollars en droits de licence dans le cadre de l'accord portant sur l'utilisation de certaines technologies de Windsurf à des conditions non exclusives.

COREWEAVE ET OPENAI CoreWeave CRWV.O a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI en mars, avant l'introduction en bourse de la startup soutenue par Nvidia.

PROJET DE CENTRE DE DONNÉES STARGATE Stargate est une coentreprise entre SoftBank, OpenAI et Oracle pour la construction de centres de données. Le projet a été annoncé en janvier par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que les entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars pour financer l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

AMAZON ET ANTHROPIC Amazon.com AMZN.O a injecté 4 milliards de dollars dans Anthropic, un concurrent d'OpenAI, doublant ainsi son investissement dans l'entreprise connue pour son chatbot GenAI Claude.