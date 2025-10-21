De l'écran à l'étagère : Netflix fait appel à Mattel et Hasbro pour les jouets "KPop Demon Hunters"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O s'associe à Mattel

MAT.O et Hasbro HAS.O pour transformer son film d'animation à succès "KPop Demon Hunters" en jouets, approfondissant ainsi une offensive dans le domaine des biens de consommation qui pourrait contribuer à diversifier ses revenus.

Le partenariat, annoncé mardi, produira des jouets, des objets de collection, des jeux et des jeux de rôle basés sur le film qui suit un trio féminin de K-pop à succès qui donne des concerts massifs tout en essayant de sauver le monde de forces sinistres.

Depuis sa sortie en juin, le film a été visionné plus de 325 millions de fois, ce qui en fait le film original de Netflix le plus regardé. Sa bande originale a été certifiée disque de platine et le single "Golden" a atteint la première place du Billboard Hot 100. Le film a également suscité un flux constant de cosplay et de défis de danse sur les plateformes de médias sociaux.

En le transformant en jouets, Netflix fait le pari que les petits films sans franchise peuvent se transformer en propriété intellectuelle lucrative. La société propose déjà des vêtements, des accessoires et des objets de collection de la série "KPop Demon Hunters" sur sa boutique en ligne.

Elle propose également des jouets basés sur d'autres franchises à succès, comme "Stranger Things", et a fortement investi dans des jeux mobiles et des expériences immersives issues de son contenu original, afin de renforcer la fidélité des fans et de diversifier ses revenus en s'éloignant des abonnements.

D'autres sociétés de médias, dont Walt Disney DIS.N , se sont appuyées sur les jouets pour transformer des succès fulgurants tels que "Frozen" en franchises massives qui apportent un flux fiable de revenus.

Les entreprises ont déclaré mardi que Mattel - le fabricant de Barbie et de Hot Wheels - développera et commercialisera une ligne mondiale de produits "KPop Demon Hunters" à partir de 2026, couvrant les poupées, les figurines, les accessoires, les objets de collection et les coffrets de jeu.

La gamme de Hasbro comprendra des peluches spéciales, des produits électroniques pour les jeunes et des articles de jeu de rôle, la première sortie étant une édition "MONOPOLY Deal: KPop Demon Hunters".

Les produits seront disponibles chez les détaillants à partir du printemps 2026, pendant les fêtes de fin d'année et au-delà, ont indiqué les entreprises.

Netflix et Mattel devraient publier leurs résultats aujourd'hui après la clôture des marchés.