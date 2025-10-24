 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Libye, les migrants en situation de "grande vulnérabilité", alerte l'OIM
information fournie par AFP 24/10/2025 à 20:55

Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), lors d'un entretien avec l'AFP à Rabat, le 21 octobre 2025 au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), lors d'un entretien avec l'AFP à Rabat, le 21 octobre 2025 au Maroc ( AFP / Abdel Majid BZIOUAT )

En Afrique du Nord, la Libye est le pays où les migrants font "face aux plus grands défis", déclare à l'AFP la directrice de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), alertant aussi sur un afflux massif de réfugiés dans la région causé par la guerre au Soudan.

"Nous recevons régulièrement des témoignages de migrants enlevés, retenus contre rançon ou victimes de violences et d'agressions", souligne Amy Pope lors d'un entretien à Rabat avec l'AFP, évoquant leur "très grande vulnérabilité".

Entre trois et quatre millions d'étrangers "entrés illégalement" se trouvent en Libye, selon des affirmations des autorités datant de l'été. Passeurs et trafiquants ont profité du climat d'instabilité qui règne dans le pays depuis la chute et mort de l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi en 2011 pour développer des réseaux clandestins.

La majorité des décès recensés en Méditerranée concernent des personnes parties de Libye, précise la cheffe de l'OIM, évoquant plusieurs naufrages récents.

Photo du Croissant-Rouge libyen, obtenu par l'AFP le 15 février 2023, montrant sur une plage les effets personnels de migrants qui seraient morts après le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes ( Croissant-Rouge libyen / - )

Photo du Croissant-Rouge libyen, obtenu par l'AFP le 15 février 2023, montrant sur une plage les effets personnels de migrants qui seraient morts après le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes ( Croissant-Rouge libyen / - )

Selon Mme Pope, de plus en plus de migrants qui y transitent dans l'espoir de rejoindre l'Europe sont originaires d'Asie - notamment du Bangladesh et du Pakistan - d'où ils arrivent via le Golfe par voie terrestre.

L'organisation constate aussi une hausse des arrivées en Libye en provenance de Somalie, d'Erythrée et du Soudan, pays en proie à une guerre meurtrière entre l'armée et les forces paramilitaires depuis avril 2023.

Depuis cette date, plus de 357.000 réfugiés soudanais ont afflué en Libye, selon des données du HCR datant d'août, venant grossir les rangs des centaines de milliers de migrants.

- "Capacités limitées" -

Ce conflit "continue de provoquer des déplacements massifs" de ces réfugiés dans la région, indique Mme Pope. Et la situation est "aggravée" par une "baisse de l'aide humanitaire et financière" dans des pays d'accueil limitrophes comme le Tchad et l'Egypte, en raison notamment de coupes récentes dans les budgets de l'ONU, selon la cheffe de l'OIM.

Des migrants soudanais font la queue à l'aéroport de Mitiga, à Tripoli, en Libye, avant de rentrer volontairement dans leur pays, le 15 décembre 2021 ( AFP / Mahmud Turkia )

Des migrants soudanais font la queue à l'aéroport de Mitiga, à Tripoli, en Libye, avant de rentrer volontairement dans leur pays, le 15 décembre 2021 ( AFP / Mahmud Turkia )

Si certains réfugiés soudanais en Afrique du Nord souhaitent et peuvent rentrer chez eux, notamment à Khartoum, où l'OIM a rouvert son bureau à la faveur d'une "amélioration relative de la sécurité", le retour reste impossible au Darfour, toujours théâtre "de graves violations des droits humains".

En Afrique du nord, l'autre principal point de tension est la Tunisie: le nombre de migrants dans la région de Sfax (centre-est), où s'entassent des milliers de personnes dans des camps de fortune, "dépasse largement les capacités d'assistance disponibles", selon Mme Pope.

Des migrants d'Afrique subsaharienne quittent avec leurs biens le camp d'al-Amra démantelé par les autorités, à la périphérie de la ville de Sfax, le 24 avril 2025 en Tunisie ( AFP / Mohamed KHALIL )

Des migrants d'Afrique subsaharienne quittent avec leurs biens le camp d'al-Amra démantelé par les autorités, à la périphérie de la ville de Sfax, le 24 avril 2025 en Tunisie ( AFP / Mohamed KHALIL )

"Beaucoup de personnes qui arrivent à Sfax s'y trouvent à un moment de leur périple où elles ont dépensé des ressources considérables" ou les ont épuisées, ajoute-t-elle, soulignant le rôle essentiel de l'OIM dans l'aide au retour volontaire.

De manière générale, face à une pression migratoire toujours forte dans la région, "les capacités et le soutien nécessaires (des pays) sont limités", se résumant souvent à des mesures sécuritaires de lutte contre l'émigration clandestine, déplore Mme Pope.

Elle préconise des "solutions plus globales fondées sur la coopération Sud-Sud, le développement (des pays d'origine) et une migration légale et sûre".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Triple record à Wall Street après l'inflation américaine
    information fournie par AFP 24.10.2025 22:29 

    La Bourse de New York a terminé sur de nouveaux sommets vendredi, traversée par un vent d'optimisme après l'annonce d'une inflation moins forte que prévu en septembre qui vient confirmer les attentes de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Les ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Entrée de NYSE Wall Street à New York
    Wall Street à des records, l'inflation rassure
    information fournie par Reuters 24.10.2025 22:26 

    NEW YORK (Reuters) -Les trois grands indices de la Bourse de New York ont encore établi des records de clôture vendredi après une hausse de l'inflation moindre que prévu en septembre, qui a rassuré les investisseurs sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (d) et le Premier ministre canadien Mark Carney dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 7 octobre 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Le Canada fait un geste envers Trump après la rupture des relations commerciales
    information fournie par AFP 24.10.2025 22:19 

    Une province canadienne a tendu vendredi la main à Donald Trump en retirant une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane américains, qui avait suscité sa colère et l'avait conduit la veille à rompre les négociations commerciales avec le Canada. ... Lire la suite

  • De la fumée au-dessus de bâtiments après une explosion au complexe de KK Park, dans l'est de la Birmanie, vue depuis le district de Mae Sot, dans la province de Tak en Thaïlande, le 24 octobre 2025 ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Centres d'arnaques en ligne: plus de 1.000 personnes ont fui la Birmanie pour la Thaïlande
    information fournie par AFP 24.10.2025 22:09 

    Plus de 1.000 personnes, principalement des Chinois, ont fui en Thaïlande depuis la Birmanie cette semaine, ont déclaré vendredi des responsables provinciaux thaïlandais, quelques jours après une descente de l'armée birmane dans l'un des plus gros centres d'arnaques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank