De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition de l'encadré sans modification du texte.)

L'Australie deviendra mercredi le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O . Cette interdiction est suivie de près par d'autres pays qui envisagent de prendre des mesures similaires fondées sur l'âge, car les effets des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Voici un résumé des mesures prises par d'autres pays et entreprises technologiques pour réglementer l'accès aux médias sociaux.

AUSTRALIE Une loi historique adoptée en novembre 2024 oblige les principales plateformes de médias sociaux à bloquer les mineurs de moins de 16 ans à partir de mercredi, ce qui constitue l'une des réglementations les plus strictes au monde visant les principales plateformes technologiques. Les entreprises qui ne s'y conforment pas s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (32,8 millions de dollars).

BRETAGNE La loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) fixe des normes plus strictes pour les plateformes de médias sociaux, y compris des restrictions d'âge pour empêcher les mineurs d'accéder à des contenus préjudiciables. La loi a été adoptée en 2023 et son application a commencé cette année. Aucune limite d'âge n'a été fixée pour l'accès aux médias sociaux.

CHINE L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme dit de "mode mineur" qui exige des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications pour limiter le temps passé devant l'écran en fonction de l'âge.

DANEMARK Le Danemark a déclaré en novembre qu'il interdirait les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tout en autorisant les parents à accorder des dérogations aux jeunes jusqu'à l'âge de 13 ans pour l'accès à certaines plateformes. Une majorité de partis au Parlement a déclaré qu'elle soutiendrait le plan avant un vote formel.

FRANCE En 2023, la France a adopté une loi obligeant les plateformes sociales à obtenir le consentement des parents pour que les mineurs de moins de 15 ans puissent créer un compte. Mais selon les médias locaux, des problèmes techniques ont entravé l'application de cette loi.

ALLEMAGNE Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les médias sociaux que si leurs parents y consentent. Mais les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que les contrôles sont insuffisants.

ITALIE

En Italie, les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour ouvrir un compte sur les médias sociaux, alors qu'aucun consentement n'est requis à partir de cet âge.

MALAISIE La Malaisie a déclaré en novembre qu'elle interdirait les médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir de l'année prochaine.

NORVÈGE En octobre 2024, le gouvernement norvégien a proposé de faire passer de 13 à 15 ans l'âge auquel les enfants peuvent consentir aux conditions requises pour utiliser les médias sociaux, bien que les parents soient toujours autorisés à signer en leur nom s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge.

Le gouvernement a également commencé à travailler sur une législation visant à fixer un âge minimum absolu de 15 ans pour l'utilisation des médias sociaux.

LES ÉTATS-UNIS La loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents. Plusieurs États ont également adopté des lois exigeant le consentement des parents pour l'accès des mineurs aux médias sociaux, mais ces lois ont été contestées devant les tribunaux pour des raisons de liberté d'expression.

LA LÉGISLATION DE L'UE En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à fixer à 16 ans l'âge minimum d'accès aux médias sociaux afin de garantir un "engagement en ligne adapté à l'âge".

Il a également préconisé une limite d'âge numérique harmonisée de 13 ans pour l'accès aux médias sociaux et une limite d'âge de 13 ans pour les services de partage de vidéos et les "compagnons d'intelligence artificielle".

La résolution n'est pas juridiquement contraignante.

UNE RÉGLEMENTATION PROPRE À LA TECHNOLOGIE

Les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N indiquent que les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour s'inscrire. Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment toutefois que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un très grand nombre d'enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les médias sociaux.

(1 $ = 1,5099 dollar australien)