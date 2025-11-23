De grandes banques, dont JPMorgan et Citi, ont été averties de l'exposition de leurs données après le piratage, selon le NYT

SitusAMC, un fournisseur de technologie pour les prêteurs immobiliers, a déclaré samedi qu'il avait fait l'objet d'une cyberattaque le 12 novembre, a rapporté le New York Times samedi.

JPMorgan Chase JPM.N , Citi C.N et Morgan Stanley MS.N sont parmi ceux qui ont été notifiés par SitusAMC que les données de leurs clients ont pu être consultées, ajoute le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.