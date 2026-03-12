DBV Technologies va intégrer le SBF 120, exclusion de Robertet

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Bourse de Paris a terminé une nouvelle fois dans le rouge jeudi, plombée par la hausse continue des prix du pétrole qui ravive les craintes d'inflation et fait grimper le taux d'intérêt de la dette française, au plus haut depuis 2011. Le CAC 40 a perdu 0,71% ...
Lire la suite
Les prix à la pompe vont-ils baisser? La promesse de plusieurs distributeurs d'alléger la facture de carburant des Français a déjà du plomb dans l'aile jeudi, vu la nouvelle remontée des cours du pétrole dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Une nouvelle ...
Lire la suite
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a appelé jeudi à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, passage hautement stratégique du commerce de pétrole mondial, accélérant la flambée des cours. Désigné dimanche à la place de son père Ali Khamenei, tué au début ...
Lire la suite
par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, la poursuite du conflit au Moyen-Orient pénalisant toujours les marchés d'actions tandis que les prix du pétrole restent élevés, oscillant autour de 100 dollars le baril. À Paris, le CAC ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer