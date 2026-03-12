 Aller au contenu principal
DBV Technologies va intégrer le SBF 120, exclusion de Robertet
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 18:48

Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de DBV Technologies DBV.PA dans l'indice SBF 120 .SBF120 et l'exclusion de Robertet ROBF.PA .

Il n’y a pas eu de changement de la composition du CAC 40, ajoute l’opérateur boursier dans un communiqué.

Ces changements seront effectifs à compter du 23 mars 2026, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Mara Vilcu)

