Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client DBV Technologies: recrutement achevé pour une étude information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 15:14









(CercleFinance.com) - DBV Technologies indique avoir clôturé en août, soit un mois plus tôt que prévu, le processus de sélection des sujets de l'étude de phase III VITESSE évaluant son patch Viaskin Peanut chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de quatre à sept ans.



Cette étude de 12 mois évalue l'efficacité et l'innocuité de Viaskin Peanut chez plus de 600 sujets (randomisés 2:1), représentant des individus répartis sur 86 sites aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie.



La société biopharmaceutique souligne que VITESSE est actuellement la plus grande étude d'intervention thérapeutique sur l'allergie à l'arachide. Les premiers résultats de l'étude sont attendus pour le quatrième trimestre 2025.





Valeurs associées DBV TECHNOLOGIES 0,71 EUR Euronext Paris +2,17%