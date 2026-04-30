Châtillon, France, 30 avril 2026

DBV Technologies publie ses résultats financiers du 1er trimestre 2026

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 229 millions de dollars au 31 mars 2026, portant l’horizon de trésorerie jusqu’au second trimestre 2027, résultant de l’exercice intégral des Bons de Souscription (BS) issus des ABSAs et des BS issus des PFW-BS-PFW émis dans le cadre du financement PIPE de mars 2025

Exécution rigoureuse focalisée sur le dépôt du BLA et sur la préparation commerciale du lancement aux États-Unis du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans, si approuvé

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Capital Market : DBVT) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, dédiée au traitement des allergies pédiatriques, publie aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre 2026. Les états financiers trimestriels ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 30 avril 2026.

« Toute l'équipe de DBV démontre une focalisation et une rigueur exceptionnelles alors que nous abordons des étapes décisives au cours des prochains mois, avec notamment, le dépôt des demandes de licence biologique (BLA) pour nos programmes destinés aux enfants de 4 à 7 ans et aux tout-petits de 1 à 3 ans, respectivement au cours du premier et du second semestre de cette année. » a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies . « Nous prévoyons également d’initier une étude inédite chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois. Cette étude de phase 2, annoncée l’an dernier lors de l’American College of Asthma, Allergy, and Immunology et désormais appelée THRIVE, évaluera l’efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN® Peanut pour permettre une consommation à volonté d’arachides chez les nourrissons allergiques aux arachides âgés de 6 à 12 mois, après un traitement d’au moins 3 ans. Dans l’ensemble de nos programmes de développement, nous agissons avec une précision et une détermination extrêmes, avec pour objectif d’offrir aux familles concernées par l’allergie aux arachides des options de traitement pratiques et non invasives, quel que soit le stade de leur parcours thérapeutique. »

Résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2026

Les états financiers consolidés condensés non audités de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2026 en comparaison au trimestre clos le 31 mars 2025 sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis (« U.S. GAAP »).

Au premier trimestre 2026, la Société a commencé à mettre en œuvre son plan de croissance, suite à l’ alignement réglementaire avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine au premier trimestre 2025 concernant les exigences en matière de données d’innocuité, et la publication, au quatrième trimestre 2025 de résultats cliniques positifs de phase 3 , étayant le dépôt prévu d'une demande de licence biologique (BLA) pour le patch VIASKIN® Peanut contre l'allergie aux arachides chez les enfants âgés de 4 à 7 ans au cours du premier semestre 2026.

Performance financière

Produits opérationnels

Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, la Société a comptabilisé 1 million de dollars au titre du Crédit d’impôt recherche (CIR). Un niveau annuel projeté en baisse, en cohérence avec la réduction des activités et des études expérimentales éligibles, au profit d’une réorientation progressive vers des activités de préparation à la commercialisation.

Dépenses de R&D

Les dépenses de R&D ont augmenté de 12 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2026, en comparaison au trimestre clos le 31 mars 2025, principalement en raison :

Des dépenses liées aux activités cliniques, portées par le démarrage du recrutement de patients pour l’étude COMFORT Toddlers, la progression de l’extension en ouvert de l’étude VITESSE, ainsi que l’accélération des activités de préparation au dépôt du BLA.

Le renforcement aux États-Unis, des départements des Affaires Médicales, Qualité Réglementaires.

La poursuite de la constitution de stocks de pré-commercialisation, en préparation du lancement du patch VIASKIN® Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans aux États-Unis, si approuvé.





Dépenses commerciales et administratives

Ces dépenses ont augmenté de 9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2026 en comparaison au trimestre clos le 31 mars 2025. Cette hausse reflète le déploiement progressif d’une infrastructure et d’activités commerciales aux États-Unis en préparation du lancement de VIASKIN® Peanut aux États-Unis chez les enfants âgés de 4 à 7 ans, si approuvé.

Résultat net

La perte nette s’est établie à 47,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2026, contre 27,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2025. La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré d’actions* sur la période) a baissé en passant d’une perte par action de 0,26 dollar à 0,11 dollar pour les trimestres, respectivement clos le 31 mars 2025 et le 31 mars 2026. Cette amélioration est la conséquence d’un renforcement significatif des capitaux propres suite aux différents financements.

Trésorerie et liquidité

Au 31 mars 2026, la Société disposait de 229 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, contre 194 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2025. La trésorerie nette utilisée par les activités opérationnelles s’est élevée à 49 millions de dollars et 20 millions de dollars pour les périodes, respectivement closes les 31 mars 2026 et 31 mars 2025. Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement se sont élevés à 89 millions de dollars pour la période close le 31mars 2026, suite à l’exercice intégral des Bons de Souscription (BS) issus des ABSAs et des BS issus des PFW-BS-PFW émis dans le cadre de son financement PIPE de mars 2025.

Sur la base des opérations, plans et hypothèses actuels, la direction a déterminé que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société sont suffisants pour financer ses activités jusqu’au second trimestre 2027.

Ces estimations reposent sur les prévisions actuelles de la Société et excluent toute dépense supplémentaire liée à des programmes autres que VIASKIN Peanut, ou résultant d’éventuelles opérations de prise de licence ou d’acquisition de candidats produits ou de technologies supplémentaires, ainsi que tout développement associé que la Société pourrait entreprendre.

La Société peut avoir fondé ces estimations sur des hypothèses qui s’avéreraient inexactes, et pourrait, en conséquence, utiliser ses ressources plus rapidement que prévu.

Compte de résultat condensé consolidé non-audité





(En millions de dollars)



US GAAP

Trois mois clos le 31 mars 2026 2025 Produits opérationnels 0.9 0.8 Charges opérationnelles Recherche et développement (33.4) (21.5) Frais commerciaux (4.8) (0.3) Frais généraux (10.5) (5.6) Charges opérationnelles (48.8) (27.4) Résultat opérationnel (47.9) (26.6) Résultat financier 0.5 (0.5) Résultat courant avant impôts (47.4) (27.1) Impôt sur les sociétés (0.2) - Résultat net (47.6) (27.1) Résultat de base et dilué par action ($/action)* (0.11) (0.26)

* Suite au financement PIPE de mars 2025, le nombre moyen pondéré d’actions inclut l’équivalent potentiel en actions sous-jacentes aux bons de souscription préfinancés . Le prix d’exercice résiduel en numéraire de ces derniers est non significatif.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une société biopharmaceutique en phase avancée qui développe des options de traitement pour les allergies alimentaires et d’autres conditions immunologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa plateforme technologique propriétaire, VIASKIN, pour traiter les allergies alimentaires, qui sont causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une série de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), la plateforme VIASKIN est conçue pour introduire des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif qui cherche à modifier l’allergie d’un individu en rééduquant le système immunitaire pour qu’il devienne désensibilisé à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des essais cliniques en cours sur VIASKIN Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège social de DBV Technologies se trouve à Châtillon, en France, et ses activités nord-américaines à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbvtechnologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant la situation financière de la Société, les prévisions relatives à son horizon de trésorerie, le potentiel thérapeutique du patch Viaskin®, la conception des essais cliniques prévus par DBV, y compris l'étude THRIVE de phase 2 prévue chez les nourrissons allergiques aux arachides âgés de 6 à 12 mois, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les autorités réglementaires, les communiqués et les publications sur les données des essais cliniques, les éventuelles demandes d'autorisations réglementaires, l'obtention des autorisations réglementaires, le lancement et la commercialisation des produits candidats de la Société, la capacité de tout produit candidat de DBV, s'il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d'allergies alimentaires, ainsi que la stratégie commerciale et les objectifs de la Société. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes importants. À ce stade, les produits candidats de la Société n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses projets de croissance, les activités de préparation à la commercialisation et les démarches liées à la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA), les risques liés à la commercialisation et au lancement des produits candidats de la Société, notamment l'acceptation par le marché, la tarification et le remboursement, ainsi que la capacité de la Société à obtenir, si nécessaire, des financements supplémentaires à des conditions acceptables pour financer ses activités. Une liste et une description plus détaillées des risques et incertitudes qui pourraient entrainer une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV inclus dans le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 26 mars 2026 , tel que modifié par son avenant n.1 déposé auprès de la SEC le 30 avril 2026, ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par DBV auprès de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l’exige, DBV Technologies n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Jonathan Neely

DBV Technologies

Jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Brett Whelan

DBV Technologies

Brett.whelan@dbv-technologies.com

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