Châtillon, France, le 8 juin (22 :30 CET) 2026

DBV Technologies présente de nouvelles données positives issues de l’étude de phase 3 VITESSE, et un aperçu de l’étude THRIVE récemment initiée à l’occasion du Congrès de l’EAACI 2026

Dans l'étude de phase III VITESSE, le patch VIASKIN® Peanut a démontré une efficacité statistiquement significative par rapport au placebo chez les sous-groupes d'enfants allergiques à l’arachide qui présentaient également une autre affection atopique courante, notamment l'asthme, une allergie alimentaire concomitante ou une dermatite atopique.

DBV présentera également le protocole de son étude clinique de phase 2 THRIVE, récemment initiée, qui évaluera l’efficacité et l’innocuité du patch VIASKIN ® Peanut visant à permettre une consommation sans restriction (ad libitum) d’arachides chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois souffrant d’une allergie à l’arachide, après trois ans de traitement.

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, a annoncé aujourd’hui de nouvelles données positives issues de son étude de phase 3 VITESSE portant sur le patch VIASKIN® Peanut chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l’arachide, ainsi qu’un aperçu de la conception de son étude de phase 2 THRIVE chez des nourrissons âgés de 6 à 12 mois allergiques à l’arachide. Ces deux études seront présentées lors de présentations scientifiques orales au congrès 2026 de l'Académie Européenne d'Allergologie et d'Immunologie Clinique (EAACI), qui se tiendra du 12 au 15 juin 2026 à Istanbul, en Turquie.

“La présentation de ces deux résumés scientifiques lors du congrès de l’EAACI souligne la polyvalence et l’intérêt clinique du programme du patch VIASKIN ® Peanut auprès de differentes populations de patients » a déclaré Daniel Tassé, Directeur Générale de DBV Technologies , « Qu'il s'agisse de nourrissons âgés de 6 à 12 mois, pour lesquels une intervention précoce peut contribuer à déterminer les effets à long terme, ou d'enfants âgés de 4 à 7 ans souffrant d'une allergie à l’ arachide et d'affections courantes telles que l'asthme, d'autres allergies alimentaires et la dermatite atopique, nous nous engageons à développer des options thérapeutiques capables d'accompagner les patients et leurs soignants à chaque étape de leur parcours face à l'allergie à l’arachide. Les résultats de l’étude VITESSE chez les enfants atteints d’autres affections atopiques courantes renforcent encore notre confiance dans la valeur clinique potentielle du patch VIASKIN® Peanut. Nous sommes convaincus que le patch VIASKIN® Peanut a le potentiel d’offrir une approche proactive, non invasive et centrée sur le patient pour la prise en charge de l’allergie à l’arachide, s’il est approuvé. »

“VITESSE Phase 3 Study: Efficacy and Safety of Epicutaneous Immunotherapy in Peanut-Allergic Children Aged 4-7 Years with Atopic Comorbidities,” sera présentée le vendredi 12 juin par le Dr Juan Trujillo, allergologue pédiatrique consultant à l'Hôpital Universitaire de Cork, en Irlande.

Résumé : Cette présentation scientifique détaille une analyse de sous-groupes des participants à l'étude VITESSE de phase III, qui a donné des résultats positifs, portant sur le patch VIASKIN Peanut chez des enfants âgés de 4 à 7 ans présentant une allergie à l’arachide et une autre comorbidité atopique, notamment l'asthme, d'autres allergies alimentaires ou une dermatite atopique. Dans l'étude VITESSE, 654 participants ont été randomisés pour recevoir le patch VIASKIN Peanut (n = 438) ou un placebo (n = 216). Les comorbidités atopiques étaient très fréquentes ; plus précisément, 35,8 % (n = 234) des participants souffraient d'asthme, 56,6 % (n = 370) d'autres allergies alimentaires et 61,8 % (n = 404) de dermatite atopique.

Au bout de 12 mois, un nombre significativement plus élevé de participants traités par le patch VIASKIN Peanut répondait aux critères de réponse par rapport à ceux ayant reçu le placebo, et ce dans tous les sous-groupes présentant des comorbidités atopiques concomitantes (p < 0,0001). Les taux de réponse dans les groupes de traitement (patch VIASKIN Peanut vs placebo) présentant des comorbidités étaient les suivants :

Asthme : 48,3 % vs 19,6 % (différence de: 28,8, intervalle de confiance [IC] à 95 % : 15,79, 41,76) ;

Allergies alimentaires : 46,8 % contre 13,6 % (différence de: 33,2, IC à 95 % : 23,50, 42,83) ;

Dermatite atopique : 47,2 % contre 13,2 % (différence de: 34,0, IC à 95 % : 25,09, 42,94).





Les résultats dans ces sous-groupes étaient similaires au taux de réponse global, 46,6 % des enfants traités par le patch VIASKIN® Peanut répondant aux critères de réponse à 12 mois, contre 14,9 % des enfants du groupe placebo.

« Compte tenu de la forte prévalence des comorbidités allergiques, notamment l’asthme, les allergies alimentaires concomitantes et la dermatite atopique chez les enfants allergiques à l’arachide, il était important d’examiner de plus près ces sous-groupes, qui étaient bien représentés dans l’étude VITESSE et qui ont grandement besoin d’options thérapeutiques », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, directeur médical chez DBV Technologies . « Nous avons été très satisfaits de constater que le traitement par le patch VIASKIN® Peanut a démontré une efficacité statistiquement significative, quelles que soient les comorbidités allergiques associées. »

“Phase 2, Open-Label Study to Assess Consumption of Peanut in Infants Aged 6-12 Months with Peanut Allergy Treated with Epicutaneous Peanut Immunotherapy,” sera présenté le dimanche 14 juin par le Professeur Kirsten Perrett, leader du Population Allergy Research Group au Murdoch Children’s Research Institute (MCRI), Victoria, Australie et co-investigateur principal global de l'étude THRIVE.

Résumé : DBV a initié une étude de phase 2, à bras unique et en ouvert (« THRIVE ») qui recrutera environ 250 nourrissons âgés de 6 à 12 mois présentant une allergie à l'arachide confirmée par un médecin, afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du patch VIASKIN Peanut en vue de permettre une consommation ad libitum d'arachides, compte tenu de la réactivité immunitaire accrue observée chez les jeunes enfants. L'étude évaluera la consommation « à volonté » d'arachides chez des nourrissons âgés de 6 à 12 mois présentant une allergie à l'arachide après trois ans de traitement par le patch VIASKIN Peanut.

Les résultats devraient éclairer les futurs protocoles d'immunothérapie et pourraient contribuer à orienter la pratique clinique future, tout en soutenant le patch VIASKIN Peanut en tant qu'option thérapeutique potentielle pour les nourrissons allergiques à l'arachide, s'il est approuvé.

Les présentations seront mises à disposition sur la page « Publications scientifiques et présentations » du site web de la société, à l'adresse https://dbv-technologies.com/investor-overview/events/

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France Les opérations nord-américaines sont basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations Prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant le potentiel thérapeutique du patch Viaskin®, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les autorités réglementaires, la publication des données d’essais cliniques, les éventuelles demandes d’autorisation, l’approbation réglementaire, le lancement et la commercialisation des produits candidats de la Société, la capacité de tout produit candidat de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires, ainsi que la stratégie commerciale et les objectifs de la Société. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties et comportent des risques et des incertitudes importants. À ce stade, les produits candidats de la Société n’ont été autorisés à la vente dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes généralement associées à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et autorisations réglementaires connexes, ainsi que la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses mesures de rigueur budgétaire. Une liste et une description plus détaillées des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») française, ainsi que dans les documents et rapports déposés par DBV auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») américaine, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 26 mars 2026, tel que modifié par l’amendement n° 1 sur le formulaire 10-K/A déposé auprès de la SEC le 30 avril 2026, ainsi que dans les futurs documents et rapports déposés par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Sauf si la loi applicable l’exige, DBV Technologies n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

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DBV Technologies

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