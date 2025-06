DBV Technologies: premier screening pour COMFORT Toddlers information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce le screening, à l'Institut de recherche en médecine respiratoire du Michigan, du premier sujet de l'étude d'innocuité COMFORT Toddlers sur son Viaskin Peanut 250 ?g chez les enfants âgés d'un à trois ans allergiques à l'arachide.



Cette étude de phase III en double aveugle, contrôlée par placebo (DBPC) vise à compléter les données d'innocuité et d'efficacité issues de l'étude de phase III EPITOPE déjà réalisée auprès d'une cohorte comparable.



COMFORT Toddlers durera six mois, suivis d'une phase facultative de traitement ouvert de 18 mois. L'étude recrutera environ 480 sujets dans 80 à 90 centres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Europe.



Les données générées soutiendront la soumission d'une demande d'autorisation de mise sur le marché prévue au second semestre 2026 dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée, comme convenu précédemment avec la FDA.







Valeurs associées DBV TECHNO 1,5020 EUR Euronext Paris 0,00%