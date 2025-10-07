DBV Technologies place des ADS sur le Nasdaq
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 10:30
Ce placement représente un produit brut total d'environ 30 millions de dollars, avant déduction des commissions de l'agent placeur et des frais d'offre payables par la société biopharmaceutique. Chaque ADS donne droit à recevoir cinq actions ordinaires.
Dans le cadre du programme ATM, 11.538.460 actions ordinaires nouvelles (sous-jacentes à 2.307.692 nouveaux ADS) seront émises, par voie d'augmentation de capital avec suppression du DPS, à un prix de marché de 13 dollars par ADS.
L'émission et la livraison des actions nouvelles sont prévues le 8 octobre. Les ADS seront admis aux négociations sur le Nasdaq et les actions sur Euronext Paris. Les nouvelles actions représenteront une dilution d'environ 7,77% à l'issue de la réalisation de l'opération.
Valeurs associées
|2,5750 EUR
|Euronext Paris
|+11,71%
A lire aussi
-
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a répété mardi son appel à une nouvelle dissolution de l'Assemblée et affirmé qu'il "prendra ses responsabilités" en cas de législatives anticipées, avec une "très probable" candidature et une "main tendue" ... Lire la suite
-
Le patron des Républicains Bruno Retailleau a affirmé mardi qu'il ne fermait pas la porte à un retour de son parti dans le gouvernement, à condition qu'il s'agisse d'une "cohabitation" avec la macronie et que LR "ne se dilue pas" dans le camp présidentiel. Les ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en baisse au lendemain de la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu, poussant les investisseurs à la prudence face à un nouvel épisode d'instabilité politique dans le pays. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre Henkel AG & Co. KGaA suit une dynamique baissière sur le court terme sous la résistance des 71.9 EUR. Néanmoins la pression vendeuse donne des premiers signes d'essoufflement suggérant ainsi l'amorce d'une reprise technique. Le timing ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer