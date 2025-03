DBV Technologies: perte nette creusée en 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - DBV Technologies publie une perte nette de 113,9 millions de dollars au titre de l'année passée, contre 72,7 millions en 2023, ainsi qu'une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 32,5 millions à fin 2024, contre 141,4 millions un an auparavant.



Sur la base des opérations actuelles, ainsi que ses plans et hypothèses, la société biopharmaceutique prévoit que le solde de trésorerie et les équivalents de trésorerie seront suffisants pour financer ses opérations uniquement jusqu'en avril 2025.



'En conséquence, cette situation engendre une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de la société', prévient DBV Technologies, qui a l'intention de continuer à rechercher des financements supplémentaires.





Valeurs associées DBV TECHNO 0,8620 EUR Euronext Paris -5,07%