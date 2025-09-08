DBV Technologies met en place un programme ATM
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 07:42
La société pourra ainsi offrir et vendre, notamment auprès d'investisseurs, des American Depositary Shares (ADS) pour un montant global maximum de 150 millions de dollars, chaque ADS représentant cinq actions ordinaires, dans le cadre d'une ou plusieurs offres sur le marché.
Dans le cadre de la mise en place de ce programme, la société biopharmaceutique a résilié le contrat de placement en date du 2 mai 2022 relatif au programme ATM précédent, les modalités du nouveau programme ATM étant similaires à celles de ce dernier.
DBV envisage actuellement d'utiliser le produit net éventuel des émissions d'ADS, notamment pour les activités liées à la demande de licence de produit biologique, à l'approbation et au lancement potentiel du patch VIASKIN Peanut chez les enfants de 1 à 3 ans.
