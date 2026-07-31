DBV Technologies lève 50 millions de dollars sur le Nasdaq

La société de biotechnologie a annoncé le lancement et la réalisation d'une augmentation de capital de 50 millions de dollars US (environ 43,5 millions d'euros) par l'émission de nouveaux American Depositary Shares (ADS) sur le Nasdaq, dans le cadre de son programme de financement At-The-Market (ATM).

L'intégralité des titres émis a été souscrite par le fonds américain spécialisé RA Capital Management, via l'agent placeur Citizens JMP Securities. L'opération se traduit par la création de 3 657 644 nouveaux ADS, chacun donnant droit à 5 actions ordinaires, soit un total de 18 288 220 actions ordinaires nouvelles.

Le prix par ADS est de 13,67 dollars, soit l'équivalent de 2,3824 EUR par action ordinaire. Le prix retenu affiche une décote minime de 0,15% par rapport au dernier cours de clôture sur Euronext Paris (2,39 euros), reflétant principalement les ajustements de change (EUR/USD) et les écarts de cotation entre Paris et New York.