DBV Technologies: données de suivi positives pour EPITOPE information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - DBV Technologies indique que des données de son étude EPITOPE OLE chez les un-trois ans confirment que la poursuite du traitement par Viaskin Peanut se traduit par l'amélioration de l'ensemble des paramètres d'efficacité après 36 mois de traitement.



La société biopharmaceutique précise que 68,2% des sujets ont effectué le test de provocation orale sans atteindre les critères d'arrêt de l'étude, comparativement à 30,7% après 12 mois.



'Aucune réaction anaphylactique ni aucun effet indésirable grave liés au traitement ne sont survenus au cours de la troisième année de l'étude EPITOPE OLE', ajoute le spécialiste du traitement des allergies alimentaires.



DBV revendique en outre des données relatives au temps de port quotidien du patch issues de l'étude EPITOPE qui soutiennent la proposition d'indication proposée par la société à la FDA des Etats-Unis.





Valeurs associées DBV TECHNO 0,84 EUR Euronext Paris +12,00%